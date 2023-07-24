अब Twitter से उड़ जाएगी चिड़िया, क्या होगा जानिए?

पिछले कुछ महीने से Twitter में लगातार कुछ न कुछ बदलाव किये जा रहे है। अब Twitter से ट्विटर की चिड़िया को ही उड़ा दिया जायेगा, यानि अब कंपनी ब्लू चिड़िया के जगह नया लोगो लाने की तैयारी में है। इसकी जानकारी खुद कंपनी के मालिक एलन मस्‍क (Elon Musk) ने दिया है। Twitter की पहचान अब X होगी ! अपने मोबाइल, PC या लैपटॉप के ब्राउजर में x.com ओपन करने पर आप Twitter पर पहुंच जाएंगे। आने वाले समय में ट्विटर की चिड़िया की जगह आपको X दिख सकता है। इन चर्चाओं के पीछे Twitter के मालिक एलन मस्‍क (Elon Musk) का बयान है। मस्‍क ने रविवार को 'धमाका' करते हुए कहा कि वो इस प्‍लेटफॉर्म का नाम बदलने जा रहे हैं।

उन्‍होंने इसे फिर से ब्रांड करने और इसके लोगो को बदलने का प्‍लान बनाया है। मस्क ने संकेत दिया है कि ट्विटर को जल्द ही पूरी तरह से नया स्वरूप और एक नया नाम, 'X' दिया जा सकता है। Twitter खरीदने के समय ही मस्क ने अपना प्लान क्लियर कर दिया था, तब उन्होंने कहा था कि Twitter को खरीदना X की शुरुआत के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। एक ट्विटर अकाउंट ने एलन मस्‍क पूछा, जब ट्विटर X हो जाएगा तो इसका नया नाम क्‍या होगा ?' मस्क ने जवाब दिया- An X. एलन मस्क को X वर्ड काफी पसंद है और उन्होंने अपनी सभी कंपनियों के नाम में X शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर चाहें SpaceX हो या Xai.

बता दें, अब ट्विटर को भी X के नाम से जाना जाएगा और ट्विटर का नया लोगो भी X जैसा दिखेगा। मस्क ने पिछले साल ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा था और कंपनी को एक्स कॉर्प नामक इकाई में विलय कर दिया था। वो चीन के वीचैट(WeChat) की तरह 'X' The Everything App लाना चाहते हैं, जो एक ही अंब्रेला के नीचे सोशल मीडिया, मोबाइल पेमेंट जैसी कई सेवाएं प्रदान करे। उनके दिमाग में पिछले कुछ समय से 'X' नाम चला आ रहा है। नई सीईओ Linda Yaccarino का स्वागत करते हुए मस्क ने अप्रैल में ट्वीट किया था, 'इस प्लेटफॉर्म को 'X' The Everything App में बदलने के लिए लिंडा के साथ काम करने को उत्सुक हूं।

