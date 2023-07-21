scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारFoxconn की तैयारी जोरो पर, Tamil Nadu और Karnataka के CM से मिले CEO

Foxconn की तैयारी जोरो पर, Tamil Nadu और Karnataka के CM से मिले CEO

फॉक्सकॉन के सीईओ Brand Cheng ने कर्नाटक मुख्यमंत्री Siddaramaiah और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M. K. Stalin से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश योजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट (एफआईआई) की ओर से राज्य की अर्थव्यवस्था में 8,800 करोड़ रुपये के निवेश पर चर्चा की गई है। स्टालिन के अलावा, तमिलनाडु के उद्योग मंत्री T.R.B.Rajaa भी राज्य में निवेश योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बैठक में मौजूद थे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 21, 2023 15:27 IST
Foxconn की तैयारी जोरो पर, Tamil Nadu और Karnataka के CM से मिले CEO
Foxconn की तैयारी जोरो पर, Tamil Nadu और Karnataka के CM से मिले CEO

प्रधानमंत्री Modi के America दौरे के बाद Foxconn की भारत में प्लांट लगने की तैयारी  शुरू हो गई है। Karnataka और Tamil Nadu के आर्थिक परिदृश्य के लिए फॉक्सकॉन के सीईओ Brand Cheng ने कर्नाटक मुख्यमंत्री Siddaramaiah और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M. K. Stalin से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश योजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट (एफआईआई) की ओर से राज्य की अर्थव्यवस्था में 8,800 करोड़ रुपये के निवेश पर चर्चा की गई है। स्टालिन के अलावा, तमिलनाडु के उद्योग मंत्री T.R.B.Rajaa भी राज्य में निवेश योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बैठक में मौजूद थे।

advertisement

Also Read: भारत की ग्रोथ स्टोरी पर IMF और ADB ने दिखाया विश्वास

मुख्यमंत्री Siddaramaiah के साथ फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट (एफआईआई) की 8,800 करोड़ रुपये की निवेश योजना पर चर्चा की गई। इस पर्याप्त निवेश से प्रौद्योगिकी क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने और स्थानीय कार्यबल के लिए 14,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मंत्री M. B. Patil ने ट्वीट किया कर्नाटक फॉक्सकॉन औद्योगिक इंटरनेट कंपनी के मेगा निवेश, तकनीकी क्षेत्र और नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देने का स्वागत करता है। फॉक्सकॉन वेदांता से डील तोड़ने के बाद एक नयी तैयारी शुरू की है। तमिलनाडु व कर्नाटक के सीएम से मिले सीईओ। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो तमिलनाडु व कर्नाटक में फॉक्सकॉन का संभावित निवेश वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में दोनों राज्यों की स्थिति को काफी मजबूत कर सकता है। दोनों राज्यों में फॉक्सकॉन का निवेश आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकता है और कुशल कार्यबल के लिए कई नौकरी के अवसर पैदा कर सकता है। बातचीत के दौरान सीईओ ब्रांड चेंग और उनकी टीम ने फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कंपनी आईआईओटी-आधारित नेटवर्क उपकरणों के विनिर्माण में एक वैश्विक लीडर है।

फॉक्सकॉन वेदांता से डील तोड़ने के बाद एक नयी तैयारी शुरू की है
फॉक्सकॉन वेदांता से डील तोड़ने के बाद एक नयी तैयारी शुरू की है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 21, 2023