Intel India की पूर्व प्रमुख Nivruti Rai बनीं Invest India की एमडी-सीईओ

Intel India की पूर्व हेड Nivruti Rai Invest India के प्रबंध निदेशक और सीईओ बन गईं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव मनमीत के नंदा से पदभार संभाला है, जिन्होंने मार्च 2023 में यह अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया था। निवृत्ति राय ग्लोबल बिज़नेस और आईटी लीडर के दौर पर पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी हैं। उन्होंने इंटेल में 29 साल बिताए हैं। उन्होंने पिछले सात सालों से भारत में इंटेल के विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कंट्री हेड के रूप में इंटेल इंडिया का नेतृत्व किया।

इन्वेस्ट इंडिया एक निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है, जिसका उद्देश्य भारत में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को सुविधा प्रदान करना है। यह मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम सहित सरकार की प्रमुख पहलों को क्रियान्वित करने में भी भूमिका निभाता है। मंत्रालय ने कहा कि इन्वेस्ट इंडिया सरकार के दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाता है, जिसमें उच्च स्तर की पारदर्शिता, नैतिकता और कॉर्पोरेट प्रशासन शामिल है।