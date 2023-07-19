Jio Financial Demerger: कल Reliance के लिए बड़ा दिन

कल यानि 20 जुलाई को रिलायंस इडस्ट्रीज (RIL) का डिमर्जर होगा। कल Jio Financial डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इस बीच आज रिलायंस के शेयर में आज सत्र के दूसरे हॉफ में शानदार तेजी देखी गई। आज शेयर करीब 1.15 फीसदी चढ़कर 2853 रुपये के भाव पर बंद हुआ। बाजार के शुरूआत में शेयर काफी ठंडा पड़ा हुआ था। जियो फाइनेंशियल का हासिल करने के लिए आज 19 जुलाई तक RIL को खरीदना जरूरी था। डीमर्जर के बाद रिलायंस स्ट्रैटेजिक इनवेस्टमेंट का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल रखा जाएगा। डीमर्जर के तहत RIL के एक शेयर पर जियो फाइनेंशियल का 1 शेयर मिलेगा।

कल एनएसई और बीएसई पर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक स्पेशल प्रीओपन रखा गया है। लिस्टिंग तक जियो फिन निफ्टी का 51वां शेयर होगा और लिस्टिंग के बाद जियो फाइनेंशियल निफ्टी से बाहर हो जाएगा। JFSL के पास RIL के 6.1 शेयर शेयर होंगे। JFSL आने वाले समय में कंज्यूमर लेंडिंग, SME लोन, इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल बैंकिंग में शामिल हो सकती है। इसका मुख्य मुकाबला बजाज फाइनेंस और दूसरी फिनटेक कंपनियों से होगा।