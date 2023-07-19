scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारJio Financial Demerger: कल Reliance के लिए बड़ा दिन

Jio Financial Demerger: कल Reliance के लिए बड़ा दिन

डीमर्जर के बाद रिलायंस स्ट्रैटेजिक इनवेस्टमेंट का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल रखा जाएगा। डीमर्जर के तहत RIL के एक शेयर पर जियो फाइनेंशियल का 1 शेयर मिलेगा।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 19, 2023 21:20 IST
कल यानि 20 जुलाई को रिलायंस इडस्ट्रीज (RIL) का डिमर्जर होगा। कल Jio Financial डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इस बीच आज रिलायंस के शेयर में आज सत्र के दूसरे हॉफ में शानदार तेजी देखी गई। आज शेयर करीब 1.15 फीसदी चढ़कर 2853 रुपये के भाव पर बंद हुआ। बाजार के शुरूआत में शेयर काफी ठंडा पड़ा हुआ था। जियो फाइनेंशियल का हासिल करने के लिए आज 19 जुलाई तक RIL को खरीदना जरूरी था। डीमर्जर के बाद रिलायंस स्ट्रैटेजिक इनवेस्टमेंट का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल रखा जाएगा। डीमर्जर के तहत RIL के एक शेयर पर जियो फाइनेंशियल का 1 शेयर मिलेगा।

कल एनएसई और बीएसई पर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक स्पेशल प्रीओपन रखा गया है। लिस्टिंग तक जियो फिन निफ्टी का 51वां शेयर होगा और लिस्टिंग के बाद जियो फाइनेंशियल निफ्टी से बाहर हो जाएगा। JFSL के पास RIL के 6.1 शेयर शेयर होंगे। JFSL आने वाले समय में कंज्यूमर लेंडिंग, SME लोन, इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल बैंकिंग में शामिल हो सकती है। इसका मुख्य मुकाबला बजाज फाइनेंस और दूसरी फिनटेक कंपनियों से होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 19, 2023