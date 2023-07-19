scorecardresearch
Newsकारोबाररिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर एक दिन में 11% उछला, आगे क्या है चार्ट पर?

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर एक दिन में 11% उछला, आगे क्या है चार्ट पर?

बीएसई पर आज लगभग 34.20 लाख शेयरों का सौदा हुआ, जो दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 4.94 लाख शेयरों से कहीं अधिक था।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 19, 2023 16:30 IST
भारी वॉल्यूम के बीच बुधवार के कारोबार में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों में तेजी आई।
भारी वॉल्यूम के बीच बुधवार के कारोबार में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों में तेजी आई। स्टॉक 141.90 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 10.75 प्रतिशत उछलकर 157.15 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बीएसई पर आज लगभग 34.20 लाख शेयरों का सौदा हुआ, जो दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 4.94 लाख शेयरों से कहीं अधिक था। 

तकनीकी सेटअप पर, काउंटर पर Suport 147 रुपये पर देखा जा सकता है, जिसके बाद 143 रुपये का निशान देखा जा सकता है। शेयर को 160 रुपये के स्तर पर Resistance का सामना करना पड़ रहा है।

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 158 रुपये पर मजबूत Resistance के साथ दैनिक चार्ट पर तेजी में है। इस Resistance के ऊपर दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 175 रुपये का लक्ष्य मिल सकता है। समर्थन 143 रुपये पर होगा।"

आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक जिगर एस पटेल ने कहा, "मौजूदा समय में, यह 160 रुपये के Resistance के पास कारोबार कर रहा है जो चिंता का विषय है। दूसरी तरफ, ताजा लॉन्ग होंगे तो शेयर 160 से ऊपर होने पर ही ट्रिगर होता है।"

35नॉर्थ वेंचर्स के संस्थापक मिलन शर्मा ने कहा, "जोखिम इनाम अनुपात अनुकूल दिख रहा है और लंबी अवधि के निवेशक स्टॉक रख सकते हैं। कंपनियों के पास मौजूद संपत्ति बेहद मूल्यवान है और इसका नकदी प्रवाह मजबूत और स्थिर है। निवेशक इसे खरीद सकते हैं।" अगले 12 महीनों में 220 रुपये के लक्ष्य के लिए।"

रिलायंस इंफ्रा का एक साल का बीटा 0.78 है, जो कम अस्थिरता का संकेत देता है।

इस बीच, भारतीय इक्विटी बेंचमार्क आज अपने नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। 30-शेयर बीएसई सेंसेक्स पैक 300 अंक से अधिक बढ़कर 67,117 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया, जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी 100 अंक से अधिक बढ़कर 19,842 के नए रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गया।

