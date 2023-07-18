Ashish Kacholia Portfolio का ये स्टॉक 10 सालों में 3000% चढ़ा

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारAshish Kacholia Portfolio का ये स्टॉक 10 सालों में 3000% चढ़ा

PCBL के मल्टीबैगर स्टॉक अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 108.05 रुपये से 45% से अधिक की रिकवरी कर चुका है और अभी भी अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 178.25 रुपये से 12% कम पर कारोबार कर रहा है। जून 2023 तक प्रमुख निवेशक Ashish Kacholia के पास 1.9% हिस्सेदारी थी। उनके पास RP-Sanjiv Goenka समूह की इस कंपनी में 70,84,990 शेयर हैं।

New Delhi,UPDATED: Jul 18, 2023 13:32 IST
PCBL के शेयरों ने अपने लंबे समय के लिए निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, क्योंकि पिछले दस वर्षों में ये स्टॉक में 3,000% से अधिक चढ़ा है। ये मल्टीबैगर स्टॉक अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 108.05 रुपये से 45% से अधिक की रिकवरी कर चुका है और अभी भी अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 178.25 रुपये से 12% कम पर कारोबार कर रहा है। जून 2023 तक प्रमुख निवेशक Ashish Kacholia के पास 1.9% हिस्सेदारी थी। उनके पास RP-Sanjiv Goenka समूह की इस कंपनी में 70,84,990 शेयर हैं।

Also Read: Nifty 50 का हिस्सा बनेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, 19 जुलाई तक खरीदाना होगा Reliance का शेयर

हाल ही में, कंपनी ने FY24 की पहली तिमाही के लिए अपनी आय पोस्ट की। अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध लाभ साल-दर-साल आधार पर 15 फीसदी गिरकर 109 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 126 करोड़ रुपये था। राजस्व साल-दर-साल 4% से अधिक फिसलकर 1,347 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 1,409 करोड़ रुपये था। पीसीबीएल ने 10 जुलाई, 2023 को मुंद्रा, गुजरात में अपनी विशेष रसायन क्षमता विस्तार के पहले चरण की शुरुआत की भी घोषणा की। पूरा होने पर, पीसीबीएल के पास अपने मुंद्रा प्लांट में 40,000 एमटीपीए की विशेष रसायन उत्पादन क्षमता होगी। ICICI Securities के अनुसार, पीसीबीएल के घरेलू बाजार में भी लगातार 6.7% की वॉल्यूम की ग्रोथ देखी है। 

पीसीबीएल, जिसे पहले फिलिप्स कार्बन ब्लैक के नाम से जाना जाता था, कार्बन ब्लैक का अग्रणी निर्माता है, जिसका उपयोग टायरों में मजबूत सामग्री के रूप में किया जाता है। पीसीबीएल की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी और इसने 14,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ दुर्गापुर में उत्पादन शुरू किया था। दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), पालेज (गुजरात), मुंद्रा (गुजरात) और कोच्चि (केरल) में रणनीतिक रूप से स्थित चार अत्याधुनिक संयंत्रों के अलावा, इसने पालेज (गुजरात) और घिसलेघियेन में अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी स्थापित किए हैं। बेल्जियम 2023 में, पीसीबीएल ने चेन्नई (तमिलनाडु) में अपना पांचवां संयंत्र चालू किया है।

Also Read: Mukesh Ambani खरीदेंगे Aliya की कंपनी, इतने करोड़ में होगी डील ?

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
