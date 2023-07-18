Nifty 50 का हिस्सा बनेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, 19 जुलाई तक खरीदाना होगा Reliance का शेयर

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNifty 50 का हिस्सा बनेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, 19 जुलाई तक खरीदाना होगा Reliance का शेयर

जियो फिन का शेयर पाने के लिए 19 जुलाई तक RIL को खरीदना जरूरी है। रिलायंस स्ट्रैटेजिक इनवेस्टमेंट का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल होगा। अगर आप RIL के शेयर धारक हैं तो आपको एक शेयर पर RSIL का एक शेयर मिलेगा।

New Delhi,UPDATED: Jul 18, 2023 09:01 IST
जियो फाइनेंशियस सर्विसेज अब निफ्टी का हिस्सा होने जा रहा है। रिलायंस स्ट्रैटेजिक इनवेस्टमेंट के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई है। जियो फिन का शेयर पाने के लिए 19 जुलाई तक RIL को खरीदना जरूरी है। रिलायंस स्ट्रैटेजिक इनवेस्टमेंट का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल होगा। अगर आप RIL के शेयर धारक हैं तो आपको एक शेयर पर RSIL का एक शेयर मिलेगा।

लिस्टिंग तक जियो फिन निफ्टी का 51वां शेयर होगा और लिस्टिंग के बाद जियो फिन निफ्टी से बाहर होगा। ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यू 1.52 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है।डीमर्जर के साथ ही यह भारत की पांचवीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास पहले से ही एक NBFC लाइसेंस है, जिसका फायदा उसे कंज्यूमर या मर्चेंट लैंडिंग में मिल सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 18, 2023