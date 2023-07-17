Mukesh Ambani खरीदेंगे Aliya की कंपनी, इतने करोड़ में होगी डील ?

भारत के सबसे अमीर उद्योगपति Mukesh Ambani और बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस Alia Bhatt के बीच एक बड़ी डील होने जा रही है। आप कहेंगे आलिया भट्ट तो अदाकारा हैं वो मुकेश अंबानी के साथ कौन सी डील करने जा रही हैं? तो आपको बताएं कि ये डील किसी फिल्म या इंटरटेनमेंट की नहीं बल्कि एक कंपनी के लिए हो रही है।

मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की कंपनी जल्द ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट की कंपनी Ed-a-Mama को खरीद सकती है। इस कंपनी को खरीदने को लेकर बातचीत फाइनल स्टेज पर है। मुकेश अंबानी इस कंपनी के लिए आलिया भट्ट को 300 से 350 करोड़ रुपये का भुगतान कर सकते हैं। अगले 10 दिनों में डील फाइनल होने की उम्मीद की जा रही है। इस डील के बाद रिलायंस रिटेल में चाइल्ड अपैरल पोर्टफोलियो में इजाफा हो जाएगा।

सबसे पहले जानते हैं कि एड-ए-मम्मा के बारे में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मुकेश और Isha Ambani की दिलचस्पी इस कंपनी में है। एड-ए-मम्मा की शुरुआत 2020 में हुई थी। 4 साल से लेकर 12 साल के उम्र के बच्चों को लेकर इस ब्रैंड की शुरुआत की गई थी। इसे टीनेज और मेटरनिटी वियर सेगमेंट तक एक्सपैंड किया गया। मिंत्रा, अजियो, फर्स्टक्राई, अमेजन और टाटा क्लिक जैसे ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलावा, ब्रांड अपने खुद के वेबस्टोर, लाइफस्टाइल और शॉपर्स स्टॉप जैसी रिटेल चेंस के जरिए से बेचा जाता है। आपको बता दें कि एटरनलिया क्रिएटिव एंड मर्चेंडाइजिंग ही एड-ए-मम्मा को ऑपरेट करती है। खबरों की मानें तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दी गई जानकारी के मुताबिक आलिया भट्ट एटरनलिया में डायरेक्टर हैं। डील की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने कहा कि रिलायंस और एड-ए-मम्मा के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और अगले सात से 10 दिनों में डील होने की संभावना है।

अब समझते हैं कि रिलायंस के पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक ब्रांड हैं तो उन्हें एड-ए-मम्मा की जरूरत क्यों पड़ी? फिलहाल रिलायंस ब्रांड्स ने लक्जरी, ब्रिज-टू-लक्जरी, हाई प्रीमियम और हाई स्ट्रीट लाइफस्टाइल सेगमेंट में कई फेमस इंटरनेशनल ब्रैंड्स जैसे अरमानी एक्सचेंज, बरबेरी, बल्ली, कैनाली, डीजल, गैस, ह्यूगो बॉस, हैमलीज जैसे इंडिपेंडेंट फैशन ब्रांड्स को अपने साथ पार्टनर बनाया है। रिटेल सेक्टर में कारोबार के एक्सपेंसन को लेकर मुकेश अंबानी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इस दिशा में रिलायंस लगातार नई कंपनियों को खरीदकर अपने ग्रुप में शामिल करती जा रही है। कुछ महीने पहले रिलायंस ने लोटस चॉकलेट कंपनी को खरीदकर अपने रिटेल सेगमेंट का और विस्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एड-ए-मम्मा 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का ब्रांड है। ऐसे में रिलायंस किड्स वियर कैटेगरी में भी अपनी एंट्री को मजबूत करने के लिए एड-ए-मम्मा को खरीदने के प्लान पर काम कर रही है।