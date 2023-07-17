Kurlon को लेकर बडी खबर, Sheela Foam के शेयर में 5% की तेजी

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारKurlon को लेकर बडी खबर, Sheela Foam के शेयर में 5% की तेजी

Sheela Foam ने Kurlon Enterprises को 2,150 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया है। इस डील के तहत Kurlon Enterprises की वैल्यू सालाना बिक्री का 2.4 गुना आंकी गई है।

New Delhi,UPDATED: Jul 17, 2023 17:17 IST
आज के कारोबारी सत्र में sheela Foam में तेजी देखने को मिल रही है। Sheela Foam ने Kurlon Enterprises को 2,150 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया है। इस डील के तहत Kurlon Enterprises की वैल्यू सालाना बिक्री का 2.4 गुना आंकी गई है। 

Also Read: Adani Stock में तेजी, इन खबरों के दम पर आ रही है तेजी

ये कंपनी Kurl-On ब्रांड्स के गद्दे बनाती है। जबकि, Sheela Foams अपने Sleepwell ब्रांड के लिए पहचानी जाती है, जिसका मार्केट शेयर Kurlon Enterprises के मुकाबले लगभग दोगुना है। ऐसे में अगर ये डील पूरी हो जाती है तो Sheela Foam का भारत के संगठित बाजार में मार्केट शेयर 20-25% से बढ़कर 35-40% पर पहुंच जाएगा। Sheela Foam के फ्लैगशिप ब्रांड्स में Sleepwell, Feather Foam, PU Foam और Lamiflex शामिल है। उत्तर और पश्चिमी भारत में Sheela Foam की मौजूदगी बेहद मजबूती के साथ अपनी पकड बनाये हुए है। जबकि, दक्षिण और पूर्वी भारत के बाजारों में Kurl On की पकड़ है। इस डील से कंपनियों को खर्च के साथ-साथ सिनर्जी में भी मदद मिलेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
