Adani Stock में तेजी, इन खबरों के दम पर आ रही है तेजी

आज के कारोबारी सत्र में Adani Group के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। अदाणी ग्रुप के सभी शेयरो में 2-3% के बीच तेजी दिखी। इंट्रा-डे में अदाणी एंटरप्राइजेज 2% से ज्यादा चढ़ गया है। दरअसल अदाणी ग्रुप को लेकर वीकेंड पर दो बड़ी खबरें आईं हैं जिनके दम पर शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।

दरअसल अदाणी ग्रुप के चेयरमैन Gautam Adani ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री Sheikh Hasina से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया। गौतम अदाणी ने ट्वीट कर लिखा,'' 15 जुलाई को Bangladesh की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात के बाद गौतम अदाणी ने एक ट्वीट कर कहा, '1600 MW के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल Godda Power Plant के हैंडओवर और पूरी क्षमता से चालू होने पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। मैं भारत और बांग्लादेश की प्रतिबद्ध टीमों को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने कोविड में भी बहादुरी दिखाते हुए रिकॉर्ड साढ़े तीन साल में प्लांट को पूरा कर दिया।

दूसरी खबर मुंबई से है जहां अदाणी ग्रुप को धारावी के डेवलेपमेंट का जिम्मा मिल गया है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी कही जाने वाली धारावी के लिए अदाणी ग्रुप ने नवंबर 2022 में बोली लगाई थी। राज्य सरकार ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर मंगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाणी प्रॉपर्टीज ने इस प्रोजेक्ट के लिए 5,069 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम निवेश 1,600 करोड़ रुपये था। अदाणी ग्रुप की अदाणी प्रोपर्टीज धारावी के रिडेवलमेंट के लिए काम करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्री-बिड मीटिंग में इंटरनेशनल प्लेयर सहित कुल आठ संस्थाओं ने भाग लिया और 15 दिसंबर, 2022 को आयोजित बैठक राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दे दी।

