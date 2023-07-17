एक के बदले मिलेंगे 4 फ्री शेयर, आज है रिकॉर्ड डेट

पिछले कुछ दिनों कई कंपनियों ने अपने निवेशको को शानदार रिटर्न दिया है, इस हफ्ते 2 ऐसी कंपनियां हैं, जिनके निवेशकों को बोनस शेयर का फायदा मिलने वाला है। दरअसल, इन 4 कंपनियों ने बोनस शेयर का एलान कर दिया है और उनकी रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है। रिकॉर्ड डेट तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें कंपनी की ओर से तय रेश्यो के आधार पर फ्री शेयर मिलेंगे। खास बात है कि इन बोनस शेयर के लिए निवेशकों को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट की जरूरत नहीं है।

Thangamayil Jewellery ने 5 जुलाई को बोर्ड बैठक में 1:1 रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने का एलान किया है। कंपनी ने इसके लिए 17 जुलाई, सोमवार को रिकॉर्ड डेट तय किया है। पिछले कुछ समय में ये स्टॉक निवेशकों के लिए मल्टीबैगर रिटर्न वाला स्टॉक रहा है।

