एक के बदले मिलेंगे 4 फ्री शेयर, आज है रिकॉर्ड डेट
इस हफ्ते 2 ऐसी कंपनियां हैं, जिनके निवेशकों को बोनस शेयर का फायदा मिलने वाला है। खास बात है कि इन बोनस शेयर के लिए निवेशकों को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड डेट तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें कंपनी की ओर से तय रेश्यो के आधार पर फ्री शेयर मिलेंगे।
Thangamayil Jewellery ने 5 जुलाई को बोर्ड बैठक में 1:1 रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने का एलान किया है। कंपनी ने इसके लिए 17 जुलाई, सोमवार को रिकॉर्ड डेट तय किया है। पिछले कुछ समय में ये स्टॉक निवेशकों के लिए मल्टीबैगर रिटर्न वाला स्टॉक रहा है।
Anmol India ने 4:1 के रेश्यो में बोनस शेयर का एलान किया है। इसका मतलब है कि निवेशकों को 1 शेयर के बदले 4 फ्री शेयर मिलेंगे। कंपनी ने बोनस शेयर जारी करने के लिये 18 जुलाई 2023, मंगलवार को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बोनस शेयर के लिए पात्र निवेशकों के खातों में इन रिकॉर्ड डेट्स पर ये शेयर होने चाहिए।