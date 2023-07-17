एक के बदले मिलेंगे 4 फ्री शेयर, आज है रिकॉर्ड डेट

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारएक के बदले मिलेंगे 4 फ्री शेयर, आज है रिकॉर्ड डेट

इस हफ्ते 2 ऐसी कंपनियां हैं, जिनके निवेशकों को बोनस शेयर का फायदा मिलने वाला है। खास बात है कि इन बोनस शेयर के लिए निवेशकों को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड डेट तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें कंपनी की ओर से तय रेश्यो के आधार पर फ्री शेयर मिलेंगे।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 17, 2023 15:06 IST
पिछले कुछ दिनों कई कंपनियों ने अपने निवेशको को शानदार रिटर्न दिया है,  इस हफ्ते 2 ऐसी कंपनियां हैं, जिनके निवेशकों को बोनस शेयर का फायदा मिलने वाला है। दरअसल, इन 4 कंपनियों ने बोनस शेयर का एलान कर दिया है और उनकी रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है। रिकॉर्ड डेट तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें कंपनी की ओर से तय रेश्यो के आधार पर फ्री शेयर मिलेंगे। खास बात है कि इन बोनस शेयर के लिए निवेशकों को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट की जरूरत नहीं है।

Thangamayil Jewellery ने 5 जुलाई को बोर्ड बैठक में 1:1 रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने का एलान किया है। कंपनी ने इसके लिए 17 जुलाई, सोमवार को रिकॉर्ड डेट तय किया है। पिछले कुछ समय में ये स्टॉक निवेशकों के लिए मल्टीबैगर रिटर्न वाला स्टॉक रहा है। 

Anmol India ने 4:1 के रेश्यो में बोनस शेयर का एलान किया है। इसका मतलब है कि निवेशकों को 1 शेयर के बदले 4 फ्री शेयर मिलेंगे। कंपनी ने बोनस शेयर जारी करने के लिये 18 जुलाई 2023, मंगलवार को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बोनस शेयर के लिए पात्र निवेशकों के खातों में इन रिकॉर्ड डेट्स पर ये शेयर होने चाहिए। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 17, 2023