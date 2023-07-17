SBI Home Loan को लेकर बडा ऐलान, नए होम लोन पर फीस में छूट

SBI ने एक बार फिर अपने ग्राहकों के लिए Home Loan में छूट की घोषणा की है। एसबीआई की तरफ से सभी तरह के होम लोन और टॉप अप पर 50% की छूट मिल रही है। छूट की ये रकम न्यूनतम 2,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए है। वहीं, टेकओवर, री-सेल और रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज के लिए ये छूट 100% तक है। लेकिन, याद रखें कि इंस्टा होम लोन टॉप अप, रिवर्स मॉर्गेज और EMD के लिए कोई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन इसे लेकर कहा गया कि होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस और ब्याज दरों में रियायतें अगले महीने की 31 तारीख तक लागू रहेंगी।

सामान्य तौर पर SBI बिना किसी छूट के लोन की रकम पर 0.35% प्रोसेसिंग फीस और इसपर देय जीएसटी चार्ज करता है। न्यूनत 2,000 रुपए प्लस जीएसटी और अधिकतम 10,000 रुपए प्लस जीएसटी है। CIBIL स्कोर 750 - 800 या इससे ऊपर होने पर बिना किसी छूट की होम लोन दर 9.15% होगी। इस दौरान ऑफर की अवधि के दौरान एसबीआई से होम लोन लेने पर प्रभावी दर 8.70% होगी, यानि कि इसमें 45 बेसिस प्वॉइंट की छूट मिलेगी। CIBIL स्कोर 700 - 749 के बीच रहने पर 55 बेसिस प्वॉइंट की छूट के साथ प्रभावी होम लोन दर 8.80% होगा। सामान्य तौर पर ये दर 9.35% रहता है।

CIBIL स्कोर 650 - 699 के बीच रहने की स्थिति में होम लोन पर कोई छूट नहीं मिलेगी और होम लोन दर 9.45% पर बनी रहेगी। CIBIL सक्रोर 550 - 649 के बीच रहने की स्थिति में होम लोन दर 9.65% होगी। इस पर भी कोई छूट नहीं मिलेगी। होम लोन पर इस छूट की सुविधा 31 अगस्त 2023 तक जारी होने वाले लोन पर ही लागू होगा। अगर प्रॉपर्टी टेकओवर, री-सेल या रेडी टू मूब प्रॉपर्टी के लिए होम लोन लिया जाता है और CIBIL स्कोर 700 या इससे ऊबर है तो होम लोन दर 20 बेसिस प्वॉइंट की छूट मिलेगी। बिल्डर टाइअप प्रोजेक्ट्स के लिए पहले से तय दर पर 5 बेसिस प्वॉइंट की छूट मिलेगी।

