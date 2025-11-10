scorecardresearch
ट्रेन में बाल्टी और ग्लास से नहा रहा था युवक - वीडियो वायरल होते ही पड़ गए लेने के देने, देखें Video

अब यह मामला महज मजाक या कंटेंट क्रिएशन नहीं, बल्कि रेलवे पुलिस (RPF) की जांच का विषय बन गया है। उत्तर मध्य रेलवे ने बताया कि युवक की पहचान कर ली गई है और उसने यह स्वीकार किया है कि उसने “सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए” यह वीडियो बनाया था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 10, 2025 17:30 IST
ट्रेन के टॉयलेट एरिया के पास बाल्टी और मग से नहाते हुए दिखा युवक - Image credits: X@/WokePandemic

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक ट्रेन के अंदर नहाते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में एक युवक ट्रेन के टॉयलेट एरिया के पास बाल्टी और मग से नहाते हुए दिखाता है, जिसे देखकर यात्रियों और ऑनलाइन यूजर्स दोनों हैरान रह गए।

रेलवे ने बयान जारी कर कहा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर ट्रेन में नहाने वाला व्यक्ति चिन्हित कर लिया गया है। उसने माना है कि यह लोकप्रियता पाने के लिए किया गया था। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

घटना के समय मौजूद यात्रियों ने बताया कि युवक को इस तरह ट्रेन की गलियारे में साबुन लगाते देखना बेहद चौंकाने वाला था। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे असभ्य और सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग बताया।

रेलवे अधिकारियों ने सभी यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर रील्स या स्टंट करने से बचें। उत्तर मध्य रेलवे ने कहा कि यात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी अनुचित या दूसरों के लिए असुविधाजनक गतिविधि में शामिल न हों।

RPF ने चेतावनी दी कि ऐसे व्यवहार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि वायरल होने की चाह सार्वजनिक शालीनता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।

यह कोई पहली घटना नहीं है - इससे पहले भी कई बार लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर अजीबो-गरीब 'कॉन्टेंट क्रिएशन' करते देखा गया है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक अनुशासन की कमी को उजागर करता है।

