Netweb Technologies IPO: आज से खुल गया इश्यू

आईटी कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया (Netweb Technologies) का IPO आज (17 जुलाई) से खुल गया है। कंपनी ने इस इश्यू के जरिए 631 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 206 करोड़ रूपये के शेयर जारी करेगी। कंपनी ने इश्यू प्राइस के लिए 475-500 रूपये प्रति शेयर का भाव तय किया है।

रिटेल के लिए 35% हिस्सा आरक्षित है जबकि 50% QIBs के लिए और 15% गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित है। इश्यू 19 जुलाई को बंद होगा। कंपनी के प्रमोटर भी इस इश्यू में अपने इक्विटी शेयर बेचेंगे। कंपनी का का प्रमुख बिजनेस सुपरकंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज, High-performance storage (HPS / Enterprise Storage System) solutions और hyper-converged infrastructure (HCI), AI सिस्टम्स प्रोवाइड कराना है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल SMT लाइन के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मशीनरी परचेज करने में भी करेगी। कंपनी इस इश्यू से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्जे को कम करने में करेगी।