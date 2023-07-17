scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNetweb Technologies IPO: आज से खुल गया इश्यू

Netweb Technologies IPO: आज से खुल गया इश्यू

कई कंपनी के बाद अब Netweb Tech का भी IPO आज से खुल चूका है। जानकारी के मुताबिक सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार यानी 17 जुलाई से ओपन हो गया है। इस IPO में इन्वेस्टर्स 19 जुलाई यानी बुधवार तक इन्वेस्ट कर सकते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 17, 2023 12:09 IST
कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 24 जुलाई को होगा
कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट 24 जुलाई को होगा

आईटी कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया (Netweb Technologies) का IPO आज (17 जुलाई) से खुल गया है। कंपनी ने इस इश्यू के जरिए 631 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 206 करोड़ रूपये के शेयर जारी करेगी। कंपनी ने इश्यू प्राइस के लिए 475-500 रूपये प्रति शेयर का भाव तय किया है।

advertisement

Also Read: अदाणी प्रॉपर्टीज को मिला धारावी रीडेवलपमेंट का जिम्मा, 2022 में जारी हुआ था टेंडर

रिटेल के लिए 35% हिस्सा आरक्षित है जबकि 50% QIBs के लिए और 15% गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित है। इश्यू 19 जुलाई को बंद होगा। कंपनी के प्रमोटर भी इस इश्यू में अपने इक्विटी शेयर बेचेंगे। कंपनी का का प्रमुख बिजनेस सुपरकंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज, High-performance storage (HPS / Enterprise Storage System) solutions और hyper-converged infrastructure (HCI), AI सिस्टम्स प्रोवाइड कराना है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल SMT लाइन के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मशीनरी परचेज करने में भी करेगी। कंपनी इस इश्यू से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्जे को कम करने में करेगी।

IPO का प्राइस बैंड ₹475 से ₹500 प्रति इक्विटी शेयर है
IPO का प्राइस बैंड ₹475 से ₹500 प्रति इक्विटी शेयर है
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 17, 2023