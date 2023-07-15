अदाणी प्रॉपर्टीज को मिला धारावी रीडेवलपमेंट का जिम्मा, 2022 में जारी हुआ था टेंडर

काफी दिक्कतों के बावजूद आखिरकार मुंबई के बहुप्रतिक्षित धारावी स्लम एरिया का विकास अब अदाणी ग्रुप करेगा। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी कही जाने वाली धारावी के लिए अदाणी ग्रुप ने नवंबर 2022 में बोली लगाई थी। राज्य सरकार ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर मंगाए थे।

धारावी स्लम एरिया का विकास अब अदाणी ग्रुप करेगा।



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाणी प्रॉपर्टीज ने इस प्रोजेक्ट के लिए 5,069 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम निवेश 1,600 करोड़ रुपये था। अदाणी ग्रुप की अदाणी प्रोपर्टीज धारावी के रिडेवलमेंट के लिए काम करेगी।मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्री-बिड मीटिंग में इंटरनेशनल प्लेयर सहित कुल आठ संस्थाओं ने भाग लिया और 15 दिसंबर, 2022 को आयोजित बैठक राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दे दी।

advertisement

Also read: अदाणी ग्रुप की इस कंपनी ने जुटाए पैसे



अदाणी प्रॉपर्टीज धारावी पर एक पूरा उपनगर बसाएगी जिसमें रेजिडेंशियल और कर्मशियल दोनों हिस्से होंगे। साथ ही धरावी में रहने वाले लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। उनको रिलोकेट होने और घर दोनों का ऑफर दिया जाएगा।