Route Mobile: प्रमोटर बेचेंगे अपनी पूरी हिस्सेदारी, एक दिन में 8% गिरा स्टॉक

Route Mobile में प्रमोटर की हिस्सेदारी बिक्री की खबर के बाद शेयर में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी पूरी 57.56 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए करार किया है। खबर के बाद स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। प्रमोटर ने बेल्जियम की कंपनी Proximus Opal SA को 3.61 करोड़ शेयरों के साथ अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इस डील की कुल वैल्यू 1626.24 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य के आधार पर हुई है। जिससे प्रमोटर को करीब 6 हजार करोड़ रूपये मिलेंगे। बेल्ज्यिम की कंपनी Proximus इसी मूल्य पर 26 फीसदी हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर भी लाएंगी।

ये कंपनी कोविड के बाद अपना आईपीओ लेकर आई थी जिसे निवेशकों का बंपर रेस्पांस मिला था। इश्यू का ऑफर प्राइस 350 का था और अब स्टॉक 1500 के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है। एक तरह से ये स्टॉक निवेशकों के लिए मल्टीबैगर रहा है।