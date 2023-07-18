AGM के बाद Adani Green Energy का शेयर 1,000 के पार
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने 2023 AGM को संबोधित किया है। शेयरहोल्डर्स को संबोधित करते हुए उन्होने शेयर होल्डर्स को मजबूती से खड़े रहने और कंपनी के ऊपर विश्वास रखने को कहा है। गौतम अदाणी ने कहा कि समूह की योजना गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाने की योजना है, जिसके बाद Adani Green Energy Limited के शेयरों में आज लगभग 6% की तेजी देखने को मिली।
Adani Group के चेयरमैन Gautam Adani ने अपनी वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान कहा कि समूह की योजना गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाने की योजना है, जिसके बाद Adani Green Energy Limited के शेयरों में आज लगभग 6% की तेजी देखने को मिली। दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शेयर का दाम 976.95 रूपए पर पहुंच चुका था ।
Also Read: Adani Enterprises AGM 2023: Gautam Adani ने दिया सवालों का जवाब
बीएसई पर अदानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक 964.20 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 5.78% चढ़कर 1020 रुपये पर पहुंच गया। चार महीने बाद यह शेयर 1,000 रुपये के पार पहुंच गया है। इस साल 24 मार्च को यह 1,030 रुपये पर बंद हुआ था। इस बीच, अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर आज बीएसई पर 968 रुपये पर खुला। अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में एक साल में 53.35 फीसदी की गिरावट आई है और इस साल की शुरुआत से 48.37 फीसदी की गिरावट आई है। अदानी समूह की कंपनी के कुल 0.63 लाख शेयरों ने बीएसई पर 6.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपये हो गया है। लार्ज-कैप स्टॉक 23 अगस्त, 2022 को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 2574.05 रुपये और 28 फरवरी, 2023 को 52-सप्ताह के निचले स्तर 439.35 रुपये पर पहुंच गया।