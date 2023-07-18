Adani Enterprises AGM 2023: Gautam Adani ने दिया सवालों का जवाब
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने 2023 AGM को संबोधित किया है। शेयरहोल्डर्स को संबोधित करते हुए उन्होने शेयर होल्डर्स को मजबूती से खड़े रहने और कंपनी के ऊपर विश्वास रखने को कहा है। AGM में गौतम अदाणी ने कहा कि इस वर्ष हमारे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, हमें एक रिपोर्ट के जरिए बदनाम करने की कोशिश की गई जब सबसे बड़ा ऑफर ला रहे थे। जो रिपोर्ट लाए उनका इरादा गलत था और वो एक साजिश थी।
गौतम अदाणी ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद ग्रुप अपने स्थिति को मजबूत कर रहा है और हमें बदनाम करने की कोशिशें की गई लेकिन वो विफल रही। इस रिपोर्ट के जरिए हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन हमारा भरोसा अपने निवेशकों पर था। हमने अपने निवेशकों के हितों को सबसे ऊपर रखा और इसलिए हमने समय पर पैसे लौटाए।
गौतम अदाणी ने कहा कि मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं और इसलिए शेयर होल्डर के लिए जवाबदेह हूं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है और यही वजह है कि मुश्किल वक्त में हमारे शेयर होल्डर भी खड़े रहे। इस संकट की घड़ी में भी हमने न केवल अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से कई अरब डॉलर जुटाए बल्कि यह भी कि भारत या विदेश में किसी भी क्रेडिट एजेंसी ने हमारी रेटिंग में कोई कटौती नहीं की। गौतम अदाणी ने कहा कि 2050 तक भारत की इकोनॉमी 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की होगी। भारत में प्रति कैपिटा इनकम 700% की दर से बढ़ेगी। इसलिए हम भारत की ग्रोथ यात्रा का हिस्सा हैं। इस मौके पर गौतम अदाणी ने एक एक्सपोर्ट हाऊस से बड़ी कंपनी बनने की अदाणी एंटरप्राइजजे की यात्रा के बारे में भी बात की।