अमेरिकी बाज़ारों में तेजी का रूझान, भारतीय बाज़ारों के लिए क्या हैं संकेत

अमेरिकी बाजारों में लगातार 7वें दिन भी तेजी जारी है। मंगलवार को भी डाओ जोंस (Dow Jones) में 1.06% की तेजी देखने को मिली और ये 34,951.93 पर बंद हुआ. अमेरिकी टेक कंपनियों के इंडेक्स कहे जाने वाले नैस्डैक (Nasdaq) में भी 0.76% की तेजी दिखी। हालांकि नैस्डैक और S&P500 के फ्यूचर्स में सपाट कारोबार होता हुआ दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) में 4% की तेजी देखने को मिली।

advertisement

Also Read: Tata Chemicals ने Rallis India में खरीदी और हिस्सेदारी, शेयर 2% चढ़ा

जापान के बाजार निक्केई (Nikkei) में करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ हॉन्ग कॉन्ग (Hang Seng) के बाजार 1.50% की गिरावट देखने को मिल रही है। गिफ्टी निफ्टी करीब करीब फ्लैट कारोबार कर रहा है।

किन शेयरों पर होगी नजर

बाजार बंद होने के बाद कुछ कंपनियों के नतीजे आए हैं।

IndusInd Bank : जून तिमाही में बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 1603 करोड़ रुपए से बढ़कर 2123.6 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है. NII भी 4125.3 करोड़ रुपए से बढ़कर 5862.5 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ये 1.98% से घटकर 1.94% पर आ गया है। नेट एनपीए की बात करें तो यह भी 0.59% से घटकर 0.58% पर आ गया है।

L&T Tech Services: पहली तिमाही में इस कंपनी का मुनाफा 340 करोड़ रुपए से घटकर 311.1 करोड़ रुपए पर आ गया है. आय की बात करें तो यह भी 2,370.6 करोड़ रुपए से घटकर 2,301 करोड़ रुपए पर आ गया है. EBIT 423.1 करोड़ रुपए से घटकर 395 करोड़ रुपए पर है. मार्जिन में भी तिमाही आधार पर गिरावट देखने को मिली है. जून तिमाही में इस कंपनी की मार्जिन 17.9% से घटकर 17.2% पर आ गया है।

Also Read: Tata Elxsi के खराब नतीजे, शेयर करीब 3% टूटा, ब्रोकरेज ने घटाया टारगेट

Hero MotoCorp: कंपनी ने XTREME 200S 4 वॉल्व बाइक लॉन्च की है। कंपनी ने इस बाइक की कीमत 1.41 लाख रुपए से शुरू है

Mazagon Dock: डायरेक्टर (FIN) संजीव सिंघल को CMD का अतिरिक्त कार्यभार सौंप गया है. ये कार्यभार उन्हें अगले 6 महीने के लिए सौंपा गया है.

आज जिन कंपनियों के नतीजे आएंगे उनके नाम हैं

RESULTS TODAY

आज निफ्टी 50 में शामिल किसी भी कंपनी के नतीजे नहीं आएंगे। जिन कंपनियों के नतीजे आएंगे उनके नाम हैं।

कैनफिन होम्स

L&T फाइनेंस होल्डिंग्स

टाटा कम्यूनिकेशंस