अमेरिकी बाज़ारों में तेजी का रूझान, भारतीय बाज़ारों के लिए क्या हैं संकेत

अमेरिकी टेक कंपनियों के इंडेक्स कहे जाने वाले नैस्डैक (Nasdaq) में भी 0.76% की तेजी दिखी। हालांकि नैस्डैक और S&P500 के फ्यूचर्स में सपाट कारोबार होता हुआ दिख रहा है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 19, 2023 08:54 IST
अमेरिकी बाजारों में लगातार 7वें दिन भी तेजी जारी है। मंगलवार को भी डाओ जोंस (Dow Jones) में 1.06% की तेजी देखने को मिली और ये 34,951.93 पर बंद हुआ. अमेरिकी टेक कंपनियों के इंडेक्स कहे जाने वाले नैस्डैक (Nasdaq) में भी 0.76% की तेजी दिखी। हालांकि नैस्डैक और S&P500 के फ्यूचर्स में सपाट कारोबार होता हुआ दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) में 4% की तेजी देखने को मिली।

जापान के बाजार निक्केई (Nikkei) में करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ हॉन्ग कॉन्ग (Hang Seng) के बाजार 1.50% की गिरावट देखने को मिल रही है। गिफ्टी निफ्टी करीब करीब फ्लैट कारोबार कर रहा है।

किन शेयरों पर होगी नजर

बाजार बंद होने के बाद कुछ कंपनियों के नतीजे आए हैं।

IndusInd Bank : जून तिमाही में बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 1603 करोड़ रुपए से बढ़कर 2123.6 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है. NII भी 4125.3 करोड़ रुपए से बढ़कर 5862.5 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ये 1.98% से घटकर 1.94% पर आ गया है। नेट एनपीए की बात करें तो यह भी 0.59% से घटकर 0.58% पर आ गया है।

L&T Tech Services: पहली तिमाही में इस कंपनी का मुनाफा 340 करोड़ रुपए से घटकर 311.1 करोड़ रुपए पर आ गया है. आय की बात करें तो यह भी 2,370.6 करोड़ रुपए से घटकर 2,301 करोड़ रुपए पर आ गया है. EBIT 423.1 करोड़ रुपए से घटकर 395 करोड़ रुपए पर है. मार्जिन में भी तिमाही आधार पर गिरावट देखने को मिली है. जून तिमाही में इस कंपनी की मार्जिन 17.9% से घटकर 17.2% पर आ गया है।

Hero MotoCorp: कंपनी ने XTREME 200S 4 वॉल्व बाइक लॉन्च की है। कंपनी ने इस बाइक की कीमत 1.41 लाख रुपए से शुरू है

Mazagon Dock: डायरेक्टर (FIN) संजीव सिंघल को CMD का अतिरिक्त कार्यभार सौंप गया है. ये कार्यभार उन्हें अगले 6 महीने के लिए सौंपा गया है.

आज जिन कंपनियों के नतीजे आएंगे उनके नाम हैं

आज निफ्टी 50 में शामिल किसी भी कंपनी के नतीजे नहीं आएंगे। जिन कंपनियों के नतीजे आएंगे उनके नाम हैं।

कैनफिन होम्स
L&T फाइनेंस होल्डिंग्स
टाटा कम्यूनिकेशंस

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 19, 2023