scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTata Chemicals ने Rallis India में खरीदी और हिस्सेदारी, शेयर 2% चढ़ा

Tata Chemicals ने Rallis India में खरीदी और हिस्सेदारी, शेयर 2% चढ़ा

टाटा कैमिकल्स ने आज रैलिस इंडिया में 97 लाख शेयरों की खरीद की है। इस खरीद के साथ ही कंपनी में टाटा कैमिकल्स की हिस्सेदारी बढ़कर 55 फीसदी के पार पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक टाटा कैमिकल्स ने ब्लॉक डील के जरिए टाटा कैमिकल्स में 97 लाख शेयर खरीदें हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 18, 2023 14:19 IST
Tata Chemicals ने Rallis India में खरीदी और हिस्सेदारी
Tata Chemicals ने Rallis India में खरीदी और हिस्सेदारी

एग्रीकैमिकल और पेस्टीसाइड की कंपनी रैलिस इंडिया (Rallis India) में टाटा केमिकल्स (Tata Chemicals) ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। टाटा कैमिकल्स ने आज कंपनी में 97 लाख शेयरों की खरीद की है।  इस खरीद के साथ ही कंपनी में टाटा कैमिकल्स की हिस्सेदारी बढ़कर 55 फीसदी के पार पहुंच गई है।

advertisement

Also Read: AGM के बाद Adani Green Energy का शेयर 1,000 के पार

जानकारी के मुताबिक टाटा कैमिकल्स ने ब्लॉक डील के जरिए टाटा कैमिकल्स में 97 लाख शेयर खरीदें हैं। ये डील 215.05 रुपये प्रति शेयर पर की गई है। पूरी डील करीब 209 करोड़ रुपये की है। इस बिक्री के बाद टाटा कैमिकल्स की रैलीज इंडिया में हिस्सेदारी बढ़कर 55.04 फीसदी पर पहुंच गई है। शुरुआती कारोबार में टाटा कैमिकल्स का स्टॉक करीब एक फीसदी की बढ़त के साथ एक हजार के स्तर से ऊपर पहुंच गया है। स्टॉक का पिछला बंद स्तर 993 का था। आज दोपहर 1 बजकर 58 मिनट पर टाटा केमिकल की शेयर प्राइस 998.00 रूपए थी तो वही पर Rallis India की शेयर प्राइस 218.10 थी। रैलिस इडिया के शेयर में आज करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है।

जानकारी के मुताबिक टाटा कैमिकल्स ने ब्लॉक डील के जरिए टाटा कैमिकल्स में 97 लाख शेयर खरीदें हैं
जानकारी के मुताबिक टाटा कैमिकल्स ने ब्लॉक डील के जरिए टाटा कैमिकल्स में 97 लाख शेयर खरीदें हैं

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 18, 2023