Newsशेयर बाज़ारTata Elxsi के खराब नतीजे, शेयर करीब 3% टूटा, ब्रोकरेज ने घटाया टारगेट

Tata Elxsi के खराब नतीजे, शेयर करीब 3% टूटा, ब्रोकरेज ने घटाया टारगेट

टाटा ग्रुप की डिजाइन और टेक्‍नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी टाटा एलेक्‍सी अचानक से खबरों में आ गई है। इस स्टॉक में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने इस स्टॉक को लेकर अपनी कमेंट्री में बदलाव किया है और नए टारगेट सेट किए हैं।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Jul 18, 2023 17:55 IST
Tata Elxsi के खराब नतीजे, शेयर करीब 3% टूटा

Tata Group के शेयर निवेशकों को शानदार रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है जहां रिटेल निवेशकों की खासी दिलचस्पी है। टाटा ग्रुप की डिजाइन और टेक्‍नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी Tata Elxsi अचानक से खबरों में आ गई है। इस स्टॉक में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने इस स्टॉक को लेकर अपनी कमेंट्री में बदलाव किया है और नए टारगेट सेट किए हैं। 

तो सबसे पहले जानते हैं कि इस स्टॉक में चल क्या रहा है। कंपनी के जून तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में गिरावट दर्ज की जा रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2% उछलकर 189 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 185 करोड़ का मुनाफा हुआ था। कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्‍यू 17% उछलकर 850 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले जून तिमाही में ये 726 करोड़ रुपये था। जून 2023 तिमाही में टैक्‍स से पहले कंपनी का मुनाफा 9% बढ़कर 248 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। अब ऐसे में कई जरूरी सवाल उठते हैं टाटा ग्रुप का यह शेयर लंबी अवधि में निवेशकों के लिए मल्‍टीबैगर रहा है।

जून 2023 तिमाही में टैक्‍स से पहले कंपनी का मुनाफा 9% बढ़कर 248 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है

Morgan Stanley ने टाटा एलेक्‍सी पर 'अंडरवेट' की रेटिंग दी है। टारगेट 5700 रुपये प्रति शेयर दिया है। ब्रोकरेज का साफ कहना है कि आने वाले वक्त में डिमांड आउटलुक पर मैनेजमेंट की मिलीजुली कमेंट्री रही है। हेल्‍थकेयर में पॉजिटिव है। मीडिया में कमजोरी है। जबकि ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ में लौटने की उम्‍मीद है। मार्जिन्‍स टिके हुए हैं लेकिन ऊंची टैक्‍स दरों से अनुमान में कटौती होगी। साथ ही रिस्‍क-रिवॉर्ड अनफेवरेबल है। वहीं JP Morgan ने भी टाटा एलेक्‍सी पर 'अंडरवेट' की राय दी है। टारगेट 4600 से घटाकर 4500 रुपये प्रति शेयर किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि अनुमान के मुताबिक EV में ग्रोथ नहीं आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया और कॉमर्शियल वर्टिकल्‍स को लेकर चुनौतियां हैं। 85% पोर्टफोलियो दबाव में है। धीमी ग्रोथ को देकर वैल्‍युएशन महंगी है।

Morgan Stanley ने टाटा एलेक्‍सी पर 'अंडरवेट' की रेटिंग दी है

टाटा एलेक्‍सी लंबी अवधि में एक मल्‍टीबैगर स्‍टॉक रहा है। स्‍टॉक के पिछेल 5 साल के रिटर्न को देखें तो निवेशकों को 440% का फायदा हुआ है। यानि अगर किसी ने 1 लाख रुपये का निवेश किया तो 5 साल में इसकी कुल वैल्‍यू करीब 5.4 लाख रुपये के आसपास होती। वहीं 6 महीने में इस स्टॉक ने करीब 20% रिटर्न दिया है। वहीं एक महीने में ये स्टॉक 2% से ज्यादा टूट चुका है।  आपको बता दें कि टाटा एलेक्‍सी दुनिया की ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्‍ट, कम्‍युनिकेशंस, हेल्‍थकेयर और ट्रांसपोर्टेशन में अलग-अलग इंडस्‍ट्रीज में डिजाइन और टेक्‍नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनियों में से एक है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 18, 2023