Online Gaming पर Rajeev Chandrasekhar का बयान, Delta Corp 4% भागा
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जीएसटी काउंसिल को आनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने में तीन साल का समय लगा है। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल भारत सरकार नहीं है, ये एक फेडरल बॉडी है। इसलिए मैं काउंसिल से आग्रह करता हूं कि वो इस पर फिर से विचार करे।
उन्होंने कहा कि हमने भी इसी वर्ष जनवरी में आनलाइन गेमिंग पर रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क बनाना शुरू किया है। अभी हम आनलाइन गेमिंग के लिए फ्रेमवर्क बनाने के शुरुआती चरण में है और जल्द ही इसे लागू करेंगे। राजीव चंद्रशेखर के इस बयान के बयान के बाद Delta Corp के शेयर में आज करीब 4.48% की तेजी देखने को मिली। जीएसटी काउंसिल के 28% जीएसटी लगाने की खबरों के बीच ये शेयर एक दिन में 30 प्रतिशत टूट गया था। इसके अलावा नजारा टेक का शेयर भी जीएसटी काउंसिल के फैसले के अगले दिन 14% टूट गया था। आज बीएसई पर नजारा टेक के शेयर फ्लैट बंद हुए जबकि डेल्टा कॉर्प के शेयर में करीब 4.48% की तेजी देखने को मिली।