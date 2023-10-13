Vivo: चीनी मोबाइल कंपनी Vivo पर बड़ा आरोप, जांच शुरू

scorecardresearch
भारत के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन प्लेयर में 2022 में शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच में वीवो के कार्यकारी गुआंगवेन कुआंग की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 32 पेज की फाइलिंग में कहा कि कम से कम 30 चीनी व्यक्तियों ने बिजनेस वीजा पर भारत में प्रवेश किया और वीवो कर्मचारियों के रूप में काम किया

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 13, 2023 10:08 IST
भारत की वित्तीय अपराध एजेंसी ने कहा है कि चीनी स्मार्टफोन निर्माता Vivo और उसके भारतीय सहयोगियों के कई कर्मचारियों ने वीजा मांगते समय अपने रोजगार को छुपाया और कुछ ने जम्मू-कश्मीर के "संवेदनशील" हिमालयी क्षेत्र का दौरा करके नियमों का उल्लंघन किया। अदालत का बयान ऐसे समय आया है जब नई दिल्ली द्वारा आने वाले निवेश पर अंकुश लगाने और 2020 में सीमा पर झड़पों के बाद सैकड़ों चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर बीजिंग के साथ तनाव बढ़ गया है। जिसमें 20 भारतीय और चार चीनी सैनिक मारे गए थे। मंगलवार को एक अदालती फाइलिंग में विस्तृत हैं जो सार्वजनिक नहीं है। भारत के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन प्लेयर में 2022 में शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच में वीवो के कार्यकारी गुआंगवेन कुआंग की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 32 पेज की फाइलिंग में कहा कि कम से कम 30 चीनी व्यक्तियों ने बिजनेस वीजा पर भारत में प्रवेश किया और वीवो कर्मचारियों के रूप में काम किया, लेकिन उनके आवेदन फॉर्म ने "कभी खुलासा नहीं किया" कि कंपनी उनकी नियोक्ता थी।

कथित अपराधों पर पहली बार प्रकाश डालते हुए, विभिन्न चीनी नागरिक भारतीय वीज़ा शर्तों का घोर उल्लंघन करते हुए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संवेदनशील स्थानों सहित पूरे भारत में यात्रा कर रहे हैं। एजेंसी ने फाइलिंग में कहा, "वीवो समूह की कंपनियों के कई कर्मचारियों ने उचित वीजा के बिना भारत में काम किया। उन्होंने अपने वीज़ा आवेदनों में अपने नियोक्ता के बारे में जानकारी छिपाई है और चीन में भारतीय दूतावास या मिशनों को धोखा दिया है। पूछे जाने पर, विवो जिसकी बाजार हिस्सेदारी 17% है। इस सप्ताह की शुरुआत में एक बयान दोहराया जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी की गिरफ्तारी "हमें गहरी चिंता" देती है।

जबकि यह भी कहा गया है कि यह "कानूनी अनुपालन के लिए समर्पित" है। बीजिंग में भारतीय दूतावास और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपने दशकों पुराने सीमा विवाद में, भारत और चीन दोनों पश्चिमी हिमालय में एक दूसरे द्वारा नियंत्रित भूमि के बड़े हिस्से पर दावा करते हैं। भारत विदेशियों को लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के उन हिस्सों में प्रवेश करने या रहने से रोकता है जिन्हें उसने "संरक्षित" के रूप में नामित किया है, जब तक कि उनके पास अधिकारियों से परमिट न हो - एक दस्तावेज़ जो वीज़ा से अलग है।

पिछले साल, एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में वीवो और उसके सहयोगियों से जुड़ी 48 साइटों पर छापा मारा था, जिसमें कंपनी पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से भारतीय करों से बचने के लिए चीन में अवैध रूप से धन भेजने का आरोप लगाया गया था। इस सप्ताह की अदालती फाइलिंग में कहा गया है कि वीवो द्वारा अपने चीनी मूल कंपनी द्वारा नियंत्रित कुछ व्यापारिक कंपनियों को भारत के बाहर 1.07 ट्रिलियन रुपये ($ 12.87 बिलियन) भेजे गए थे, जिसे एजेंसी ने सरकारी नोटिस से बचने के लिए "मास्किंग लेयर" कहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, "हालांकि वैधानिक फाइलिंग में 2014-15 से 2019-20 तक कोई लाभ नहीं दिखाया गया और कोई आयकर का भुगतान नहीं किया गया। पिछले साल जुलाई में, एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि मुख्य रूप से चीन को 624.7 बिलियन रुपये (7.5 बिलियन डॉलर) भेजे गए थे।

