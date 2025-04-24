Persistent Systems: एक साथ तीन बड़े ऐलान! Dividend, Merger और Q4FY25 Results - पूरी डिटेल यहां

IT कंपनी Persistent Systems के शेयर में आज करीब 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने आज Q4FY25 और FY25 के वित्तीय नतीजों को जारी किया है। साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इसके अलावा कंपनी ने मर्जर (Merger) पर भी अपडेट दिया है। चलिए सब डिटेल में जानते हैं।

Persistent Systems Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:05 बजे तक बीएसई पर 1.89% या 97.40 रुपये चढ़कर 5260.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.81% या 93.50 रुपये की तेजी के साथ 5,257 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Persistent Systems Dividend

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो वित्त वर्ष 25 के लिए प्रति शेयर 15 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।

Persistent Systems Dividend Record Date

कंपनी ने बताया कि रिकॉर्ड डेट की जानकारी बाद में दी जाएगी।

Persistent Systems Q4FY25 Results

कंपनी ने आज Q4 रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि मार्च तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर 6% बढ़कर 395.76 करोड़ रुपये रहा जो पिछली तिमाही में 372.9 करोड़ रुपये था। सालाना आधार पर यह 25.5% बढ़ा है।

Q4 में कंपनी का रेवेन्यू 6% बढ़कर 3242.1 करोड़ रुपये रहा जो पिछली तिमाही में 3062.2 करोड़ रुपये था। Q4FY25 में कंपनी का EBIT 11% बढ़कर 505.2 करोड़ रुपये रहा जो पिछली तिमाही 455.73 करोड़ रुपये था।

Persistent Systems Merger Update

कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि बोर्ड मेंबर्स ने Persistent Systems की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी Arrka Infosec Private Limited को Persistent Systems Ltd में विलय या मर्ज करने की मंजूरी दे दी है।

Persistent Systems Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में स्टॉक 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 51 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 159 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2141 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।