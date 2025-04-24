HUL Q4FY25 and Dividend: दिन की पहली बड़ी खुशखबरी! दिग्गज FMCG कंपनी ने किया डिविडेंड का ऐलान

HUL Q4FY25 and Dividend: दिग्गज एफएमसीजी कंपनी ने आज सुबह-सुबह अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में शेयरधारकों को खुशखबरी दी है। Hindustan Unilever Ltd (HUL) ने आज सुबह 10:06 बजे के जारी किए एक्सचेंज फाइलिंग में जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) और 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के वित्तीय नतीजों को जारी किया है।

कंपनी ने रिजल्ट के साथ-साथ निवेशकों के लिए 2400% का बंपर डिविडेंड देने की घोषणा की है। इस ऐलान के बाद स्टॉक में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है।

HUL Dividend 2025

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो अपने शेयरधारकों को 2400% का फाइनल डिविडेंड यानी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 24 रुपये का डिविडेंड देगी।

HUL Dividend Record Date

कंपनी ने फिलहाल रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं दी है।

HUL Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार नवंबर 2024 में 19 रुपये का डिविडेंड और 10 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने जून 2024 में 24 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 18 रुपये का डिविडेंड और जून 2023 में 22 रुपये का डिविडेंड दिया था।

HUL Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 10:19 बजे तक एनएसई पर 1.07% या 25.90 रुपये चढ़कर 2,449.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.07% या 25.85 रुपये की तेजी के साथ 2448 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

HUL Q4FY25 Results

FMCG प्रमुख का चौथी तिमाही (Q4FY25) में नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) 3.7% बढ़कर 2,493 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 2,406 करोड़ रुपये था।

वहीं कंपनी का परिचालन से राजस्व Q4 में 2.4% बढ़कर 15,214 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 14,857 करोड़ रुपये था।

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए टोटल सेगमेंट का रेवेन्यू 15,214 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 14,857 करोड़ रुपये था।

EBITDA एक साल पहले 3,435 करोड़ रुपये से मामूली रूप से बढ़कर 3,466 करोड़ रुपये हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन 30 बेसिस प्वाइंट घटकर 23.1% रह गया।



