RailTel Share Price: भारतीय रेलवे की टेलीकॉम और आईटी सर्विस कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (RailTel Corporation of India Ltd) के शेयर में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है।

स्टॉक आज 1% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 महीने में शेयर 45% से ज्यादा चढ़ चुका है। स्टॉक में आज तेजी नवरत्न कंपनी को मिले दो बड़े ऑर्डर के बाद आई है।

दरअसल शनिवार 7 जून को कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में दो बड़े ऑर्डर की जानकारी दी थी। कंपनी ने बताया कि रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा (Department Of Education Samagra Shiksha) से आपूर्ति के लिए 15,96,54,450 रुपये (टैक्स सहित) का वर्क ऑर्डर मिला है।

इस ऑर्डर के तहत कंपनी को हिमाचल प्रदेश में 5507 जीपीएस को यूपीएस और प्रिंटर की आपूर्ति करनी है। 6 अक्टूबर 2025 तक कंपनी को यह ऑर्डर पूरा करना है।

एक अन्य फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से 2,43,11,35,577 रुपये (टैक्स सहित) की आपूर्ति के लिए वर्क ऑर्डर मिला है।

इस ऑर्डर के तहत कंपनी को बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए छात्र किट की आपूर्ति करनी है। कंपनी को यह ऑर्डर 14 अगस्त 2025 तक पूरा करना है।

RailTel Share Price

सुबह 10:35 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.97% या 4.30 रुपये चढ़कर 448.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.87% या 3.85 रुपये की तेजी के साथ 448 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

RailTel Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 12 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 45 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 49 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 18 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 244 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 357 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।