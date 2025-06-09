Bajaj Finance Share Price: दिग्गज एनबीएफसी कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड (Bajaj Finance Ltd) के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जाने तक शेयर आज 3.5% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था।

स्टॉक आज 9535.25 रुपये पर ओपन हुआ था और अपने इंट्रा डे हाई 9713.50 रुपये पर पहुंच गया है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:15 बजे तक कंपनी के 45,069 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

शेयर में तेजी के पीछे की वजह कंपनी की ओर से स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा है। दरअसल शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की जानकारी दी थी।

स्टॉक आज सुबह 10:17 बजे तक एनएसई पर 3.57% या 334.50 रुपये चढ़कर 9,706 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.49% या 326.95 रुपये चढ़कर 9700 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

29 अप्रैल को कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि उसके बोर्ड मेंबर्स ने 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर को तोड़कर 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयर करने का फैसला लिया है।

कंपनी ने 29 अप्रैल को ही अपने फाइलिंग में बताया था कि बोर्ड मेंबर्स ने बोनस शेयर जारी करने का भी ऐलान किया है। कंपनी 4:1 के रेश्यो में बोनस जारी करेगी। इसका मतलब कंपनी हर 1 मौजूदा शेयर के बदले 4 इक्विटी शेयर फ्री में देगी।

कंपनी ने बीते 6 जून को अपने फाइलिंग में दोनों कॉरपोरेट एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब अगर इस दिन तक आपके डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर होते हैं तो आप इनके लिए पात्र होंगे। कंपनी ने सोमवार 16 जून 2025 को स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट तय किया है।

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले साल 2016 में 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। इसका मतलब तब कंपनी ने हर 1 मौजूदा शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर जारी किया था।