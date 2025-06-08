Bharat Forge Dividend Record Date: डिफेंस पीएसयू स्टॉक भारत फोर्ज लिमिटेड (Bharat Forge Ltd) ने 8 मई को जो 300% के डिविडेंड की घोषणा की थी इसके लिए अब रिकॉर्ड डेट (RECORD DATE) का ऐलान कर दिया है।

डिफेंस पीएसयू ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद इसकी जानकारी दी। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 2% चढ़कर बंद हुआ था। चलिए जानते हैं आपके कब तक अपने पास यह शेयर रखना होगा।

Bharat Forge Dividend

8 मई को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो 300% का फाइनल डिविडेंड यानी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देगी।

Bharat Forge Dividend Record Date

कंपनी ने अब बीते 6 जून को अपने फाइलिंग में डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के बारे बताते हुए कहा कि फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रुप में शुक्रवार 4 जुलाई 2025 का दिन तय किया है।

Bharat Forge Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 12 अगस्त 2025 को या इससे बाद करेगी।

Bharat Forge Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2025 में 2.50 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2024 में 6.50 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2024 में 2.50 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2023 में 5.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Bharat Forge Share Price

कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 2.09% या 26.55 रुपये की तेजी के साथ 1296.20 रुपये पर बंद हुआ था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2% या 25.40 रुपये चढ़कर 1,295 रुपये पर बंद हुआ।

Bharat Forge Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 19 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 16 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 99 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 271 प्रतिशत से अधिक चढ़ा था।