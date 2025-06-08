NBFC सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड (Bajaj Finance Ltd) ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अपने शेयधारकों को बड़ी जानकारी दी।

कंपनी ने 29 अप्रैल को जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर की जानकारी दी थी उसके रिकॉर्ड डेट (RECORD DATE) का ऐलान अब कंपनी ने कर दिया है। चलिए जानते हैं स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए आप कब होंगे पात्र?

Bajaj Finance Stock Split

29 अप्रैल को कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि उसके बोर्ड मेंबर्स ने 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर को तोड़कर 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयर करने का फैसला लिया है।

Bajaj Finance Bonus Share

कंपनी ने 29 अप्रैल को ही अपने फाइलिंग में बताया था कि बोर्ड मेंबर्स ने बोनस शेयर जारी करने का भी ऐलान किया है। कंपनी 4:1 के रेश्यो में बोनस जारी करेगी। इसका मतलब कंपनी हर 1 मौजूदा शेयर के बदले 4 इक्विटी शेयर फ्री में देगी।

Stock Split और Bonus Share की रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने बीते 6 जून को अपने फाइलिंग में दोनों कॉरपोरेट एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब अगर इस दिन तक आपके डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर होते हैं तो आप इनके लिए पात्र होंगे। कंपनी ने सोमवार 16 जून 2025 को स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट तय किया है।

Bajaj Finance Bonus Share History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले साल 2016 में 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। इसका मतलब तब कंपनी ने हर 1 मौजूदा शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर जारी किया था।

Bajaj Finance Share Price

बीते शुक्रवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर 4.93% या 440.60 रुपये चढ़कर 9373.05 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.90% या 438 रुपये चढ़कर 9,372 रुपये पर रहा।