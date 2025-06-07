scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीiQOO Z10 Lite 5G: सिर्फ ₹10,000 से कम में मिलेगा पावरफुल फोन, 6000mAh बैटरी के साथ होगा लॉन्च

iQOO Z10 Lite 5G: सिर्फ ₹10,000 से कम में मिलेगा पावरफुल फोन, 6000mAh बैटरी के साथ होगा लॉन्च

इस महीने iQOO Z10 Lite 5G लॉन्च होने वाला है। आर्टिकल में इस फोन के फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 7, 2025 11:30 IST
iQOO Z10 Lite
iQOO इस महीने भारत में अपना नया स्मार्टफोन iQOO Z10 Lite 5G लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट और कुछ अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है। अगर आप कम बजट में एक अच्छा 5G फोन खरीदना चाहते हैं, तो यह फोन आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। खास बात यह है कि इस फोन की कीमत ₹10,000 से कम होगी और इसमें बड़ी बैटरी भी मिलेगी।

iQOO ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर जानकारी दी है कि यह फोन 18 जून 2025 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। फोन को लेकर कहा गया है कि इसमें अपनी कैटेगरी की सबसे बड़ी बैटरी होगी। फोन की बैटरी 6000mAh की होगी, जो इसे लंबे समय तक चलने लायक बना देती है। कंपनी का दावा है कि इतनी बड़ी बैटरी आपको बार-बार फोन चार्ज करने की झंझट से बचाएगी।

फोन का डिजाइन भी कंपनी ने टीज किया है। इसके रियर पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जो पिल जैसी शेप वाले मॉड्यूल में ऊपर की तरफ लगा होगा। फोन की दाईं तरफ पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल बटन दिख रहे हैं। ऊपर की ओर स्पीकर ग्रिल भी नजर आ रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साउंड क्वालिटी भी अच्छी रहने वाली है।

अगर बात करें iQOO के पहले लॉन्च हुए फोन की, तो Z10 मॉडल में 7300mAh और Z10x में 6500mAh की बैटरी दी गई थी। iQOO Z10 की शुरुआती कीमत ₹21,999 थी और इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया गया था। वहीं Z10x की कीमत ₹13,499 थी जिसमें Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर मिला था। दोनों फोनों में 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया था।

अब Z10 Lite की बात करें तो इसमें भी शानदार कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है। कंपनी का फोकस इस बार बड़ी बैटरी और सस्ते दाम पर अच्छे फीचर्स देने पर है। फोन की कीमत ₹10,000 से कम बताई जा रही है, जिससे यह उन लोगों के लिए खास हो जाएगा जो कम बजट में अच्छा और भरोसेमंद फोन खरीदना चाहते हैं।

फोन Amazon पर उपलब्ध रहेगा, जहां इसकी माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी गई है। इसका मतलब है कि लॉन्च के दिन से ही फोन की बिक्री शुरू हो सकती है। अब सभी की नजरें इस पर हैं कि आखिर iQOO इस फोन में और क्या खास फीचर्स लेकर आता है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 7, 2025