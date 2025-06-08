Hindustan Zinc Dividend FY26: भारत की एकमात्र जिंक उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc Ltd) जल्दी ही वित्त वर्ष 25-26 के लिए पहले डिविडेंड की घोषणा कर सकती है।

अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड की इस सब्सिडियरी कंपनी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद एक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने अपने फाइलिंग में डिविडेंड की घोषणा से पहले रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है जिससे अब डिविडेंड का ऐलान लगभग माना जा रहा है।

वेदांता लिमिटेड के पास हिंदुस्तान जिंक में 63.42% हिस्सेदारी है और भारत सरकार के पास 27.92% हिस्सेदारी है।

Hindustan Zinc Dividend

6 जून को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स बुधवार 11 जून 2025 को वित्त वर्ष 26 के लिए पहले अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे।

Hindustan Zinc Dividend Record Date

डिविडेंड की घोषणा से पहले ही कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान करते हुए बताया कि अगर बोर्ड मेंबर्स द्वारा डिविडेंड का ऐलान होता है तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट मंगलवार 17 जून 2025 होगा।

Hindustan Zinc Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार अगस्त 2024 में 19 रुपये का डिविडेंड, मई 2024 में 10 रुपये का डिविडेंड, दिसंबर 2023 में 6 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2023 में 7 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Hindustan Zinc Share Price

कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 2.05% या 10.10 रुपये चढ़कर 502.20 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.30% या 11.30 रुपये की तेजी के साथ 502.90 रुपये पर बंद हुआ।

Hindustan Zinc Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक, वहीं पिछले 1 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 26 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल के दौरान शेयर 63 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 67 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 189 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।