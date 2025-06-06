Zen Technologies Share Price: डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज (Zen Technologies) के शेयरों में शुक्रवार को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जिसके बाद शेयर 5% के लोअर सर्किट के साथ आज बंद हुआ। मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक में आज हुए करेक्शन ने पिछले सत्र के 60% से एक महीने की बढ़त को घटाकर 53.50% कर दिया।

Zen Technologies Share Price

बीएसई पर आज जेन टेक्नोलॉजीज का शेयर शुक्रवार को 5% गिरकर 2083.85 रुपये पर आ गया, जबकि पिछली बार इसका शेयर भाव 2193.50 रुपये पर बंद हुआ था। बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप घटकर 18,815 करोड़ रुपये रह गया।

मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक ने दो साल में 402% और तीन साल में 980% की बढ़त हासिल की है।

Zen Technologies Share Price Target

रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह ने निवेशकों को सलाह देते हुए कहा कि वे Buy on Dips की स्ट्रैटजी अपनाएं। एक्सपर्ट के मुताबिक शेयर में 2300 से 2500 रुपये तक की तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ एक्सपर्ट ने 1800 रुपये से नीचे एक स्टॉप लॉस रखने की भी सलाह दी है।

चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने ने कहा कि तकनीकी रूप से, स्टॉक मजबूत अपट्रेंड में बना हुआ है, और किसी भी गिरावट को समर्थन पर खरीदारी के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। निचले स्तरों से पोजीशन रखने वाले ट्रेडर्स पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 2000 रुपये के ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस के साथ बाकी को होल्ड कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगला रजिस्टेंस 2400 रुपये और 2600 रुपये पर है।

Zen Technologies Q4 FY25 Results

ज़ेन टेक्नोलॉजीज का चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 189% बढ़कर पिछले साल के 34.94 करोड़ रुपये के मुकाबले 101 करोड़ रुपये रहा। परिचालन से राजस्व 129.8% बढ़कर 324.97 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले यह 141.39 करोड़ रुपये था।

EBIDTA पिछले वर्ष की 53.08 करोड़ रुपये की तुलना में चौथी तिमाही में बढ़कर 162.74 करोड़ रुपये हो गई, जिससे ईबीआईटीडीए मार्जिन 50.08% हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 37.54% था।