HDFC Bank Share: शुक्रवार के कारोबार में देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank Ltd) के शेयर ने अपना फ्रेश 52 Week High 1,996.30 रुपये को टच किया है।

इस तेजी के पीछे की वजह आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती और कैश रिजर्व रेश्यो (CRR) में 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती है। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 12:59 बजे तक बैंक के 7,09,811 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

रेपो रेट की कटौती से एचडीएफसी बैंक को कैसे फायदा?

आरबीआई के इस कदम के बाद बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ने और पॉलिसी ट्रांसमिशन को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। कटौती के बाद रेपो रेट अब 6% से घटकर 5.5% पर आ गया है, वहीं CRR 3% पर है।

HDFC Bank Share Price

दोपहर 1:15 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.47% या 28.70 रुपये की तेजी के साथ 1,978.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 1.39% या 27.10 रुपये चढ़कर 1978 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

HDFC Bank Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक बैंक का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 26 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 43 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 91 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

HDFC Bank Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही में बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ₹16,521.9 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹17,616 करोड़ रहा था।

नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 10.3 प्रतिशत बढ़कर ₹32,066 करोड़ हो गया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह ₹29.076.8 करोड़ था।

इसके अलावा ग्रौस NPA मार्च 2025 के अंत तक ग्रौस डेट के 1.33 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो एक साल पहले 1.24 प्रतिशत थी। इसी तरह, नेट एनपीए वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के अंत में 0.33 प्रतिशत से बढ़कर 0.43 प्रतिशत हो गया।