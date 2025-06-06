Real Estate Stocks: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तीसरी बार रेपो दर में कटौती के बाद आज रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियां सोभा लिमिटेड (Sobha Limited), प्रेस्टीज एस्टेट्स (Prestige Estates), सिग्नेचर ग्लोबल (Signature Global), गोदरेज प्रॉपर्टीज (Godrej Properties), सनटेक रियल्टी (Sunteck Realty) और डीएलएफ (DLF) जैसे स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट यानी 0.5% की कटौती की है। यह लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट को घटाया है। ब्याज दर में कटौती के बाद अब रेपो रेट अब 6% से घटाकर 5.5% हो गया है।

इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस (PNB Housing Finance) और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस (LIC Housing Finance) के शेयरों में भी बढ़त दर्ज की जा रही है।

रेट कट के बाद रियल एस्टेटस स्टॉक में क्यों उछाल?

आरबीआई द्वारा रेपो रेट को 6% से घटाकर 5.5% करने के बाद रियल्टी शेयरों में इस उम्मीद से उछाल आया है कि अब बैंक अपने ग्राहकों को सस्ते कीमत पर लोन देंगे और चल रहे लोन भी सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट के बिक्री में भी उछाल आने की उम्मीद है।

क्या होता है रेपो रेट?

रेपो रेट वह रेट होता है जिस दर पर आरबीआई देश के सरकारी और प्राइवेट बैंकों को लोन देती है। बदले में बैंक भी इसी के हिसाब से अपने ग्राहकों को लोन बांटते हैं। यह कारण है कि जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी ब्याज दर घटाते हैं और जब केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाता है तब बैंक भी ब्याज दर बढ़ा देते हैं।

Sobha Limited Share Price

सुबह 11:37 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.86% या 61.95 रुपये चढ़कर 1666.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Prestige Estates Share Price

सुबह 11:38 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 4.94% या 80.30 रुपये चढ़कर 1706.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Signature Global Share Price

सुबह 11:39 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.38% या 29.65 रुपये चढ़कर 1274.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Godrej Properties Share Price

सुबह 11:40 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 5.63% या 130.15 रुपये चढ़कर 2442 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Sunteck Realty Share Price

सुबह 11:40 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.86% या 16.70 रुपये चढ़कर 449.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

DLF Share Price

सुबह 11:42 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 6.32% या 52.15 रुपये चढ़कर 877.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।