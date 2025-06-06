Tata Motors Share: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) के शेयरधारकों के लिए चिंता की खबर है। दरअसल दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने टाटा मोटर्स के शेयर पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपने 'Overweight' रेटिंग को घटाकर 'Neutral' कर दिया है।

रेटिंग घटाने के पीछे ब्रोकरेज ने कंपनी की पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के सामने नई चुनौतियों का हवाला दिया है। सुबह 11:02 बजे तक कंपनी का शेयर आधे प्रतिशत की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। चलिए जानते हैं ब्रोकरेज ने टाटा मोटर्स पर अपनी क्या राय दी है और इसका कितना टारगेट प्राइस दिया है।

Tata Motors Share Price

कंपनी का शेयर इस वक्त तक बीएसई पर 0.61% या 4.35 रुपये चढ़कर 714.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.57% या 4.05 रुपये की तेजी के साथ 714.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Tata Motors Share Price Target

ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने टाटा मोटर्स के लिए टारगेट प्राइस को ₹1,250 से घटाकर ₹740 कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि टाटा मोटर्स वित्तीय वर्ष 2026 तक फिर से नेट डेट कंपनी बन सकती है, जो चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। टैरिफ एडजस्टमेंट, जेएलआर में नए इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च और भारत के कमर्शियल व्हीकल मार्केट में रिकवरी के चलते 2027 और 2028 में सुधार की उम्मीद है।

52 Week High से 40% नीचे शेयर

टाटा मोटर्स के शेयर ने 30 जुलाई 2024 को अपना 52 Week High 1179.05 रुपये को टच किया था और अब शेयर यहां से 40% तक फिसल चुका है। तकनीकी रूप से, टाटा मोटर्स का शेयर चार्ट पर न तो ओवरसोल्ड है और न ही ओवरबॉट है, जो इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 53.5 को दर्शाता है।

ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन के अनुसार, भारत में टाटा मोटर्स की बाजार हिस्सेदारी स्थिर होने और यात्री वाहन मार्जिन में वृद्धि से इसकी बैलेंस शीट को सुधारने में मदद मिलने की उम्मीद है। निवेशक भारत में 9 जून और जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) के लिए 16 जून को होने वाले आगामी निवेशक दिवसों के दौरान प्रबंधन से मार्गदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Tata Motors Q4 FY25 Results

कंपनी ने चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 51% की गिरावट दर्ज की है, जो पिछले साल की समान तिमाही के 17,552 करोड़ रुपये के मुकाबले 8,470 करोड़ रुपये रहा। पिछली तिमाही में राजस्व मामूली रूप से बढ़कर 1,18,927 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 118,300 करोड़ रुपये था। चौथी तिमाही में EBITDA 0.6% बढ़कर 16,644 करोड़ रुपये हो गया।