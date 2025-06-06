Hindustan Zinc Share Price: दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की एकमात्र जिंक उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc Ltd) के शेयरों में आज 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा जारी किए गए एक बड़े अपडेट के बाद आई है।

हिंदुस्तान जिंक ने आज सुबह अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी द्वारा प्रदान की गई कुछ अंडरटेकिंग के संबंध में वेदांता लिमिटेड एक या एक से अधिक सीरीज में निजी प्लेसमेंट के आधार पर ₹ 1,00,000 प्रत्येक फेस वैल्यू वाले ₹ 5000 करोड़ तक के असुरक्षित, लिस्टेड, रेटेड, नॉन-कन्वर्टिबल, रिडीमबल डिबेंचर जारी करने को मंजूरी दी है।

इस संबंध में एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड को डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त किया गया है और कंपनी और एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के बीच डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में 03 जून, 2025 डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जिक्यूट की गई है।

आपको बता दें कि वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक की 63.42% हिस्सेदारी है और भारत सरकार के पास 27.92% हिस्सेदारी है।

Hindustan Zinc Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:04 बजे तक एनएसई पर 2.54% या 12.50 रुपये की तेजी के साथ 504.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 2.52% या 12.40 रुपये चढ़कर 504.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 9:56 बजे तक कंपनी के 4,51,020 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

1 हफ्ते में 10% चढ़ा भाव

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 10 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने की बात करें तो शेयर इस दौरान 21 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 26 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल के दौरान शेयर 63 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 67 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 189 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।