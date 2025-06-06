scorecardresearch
डिफेंस सेक्टर की इस कंपनी का शेयर धड़ाम! 8% से ज्यादा टूटा भाव - ये है बड़ी वजह, कहीं आपके पास तो नहीं?

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 6, 2025 10:58 IST

Azad Engineering share: डिफेंस सेक्टर की कंपनी आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार, 6 जून को 8% प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जिसके बाद शेयर अपने इंट्राडे लो 1561 रुपये पर पहुंच गया है। यह गिरावट कथित तौर पर ब्लॉक डील के बाद आई है। 

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:26 बजे तक कंपनी के 14,98,813 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। कंपनी एयरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी और तेल एंड गैस उद्योगों के लिए सटीक कंपोनेंट का निर्माण करती है।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद इंजीनियरिंग में 730 करोड़ रुपये के शेयरों से जुड़ा एक ब्लॉक डील हुआ है। ब्लॉक डील के जरिए औसतन 1,640 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लगभग 48 लाख शेयर या सात प्रतिशत इक्विटी का आदान-प्रदान हुआ। 

Azad Engineering Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:45 बजे तक बीएसई पर 7.81% या 136.90 रुपये टूटकर 1616 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 7.73% या 135.60 रुपये गिरकर 1,618 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Azad Engineering Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही के रिजल्ट - कंसोलिडेट (YoY)

  • राजस्व 36.9% बढ़कर 126.9 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 92.7 करोड़ रुपये था। 
     
  • Ebitda 45.8% बढ़कर 45.5 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 31.2 करोड़ रुपये था। 
     
  • मार्जिन 35.9% बढ़कर 33.7% रहा। 
     
  • नेट प्रॉफिट 69% बढ़कर 25.2 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 14.9 करोड़ रुपये था।

Azad Engineering Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक गिरा है तो वहीं पिछले 1 महीने में शेयर लगभग सपाट रहा है। कंपनी का शेयर पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। 

हालांकि स्टॉक पिछले 6 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक टूटा है। इसके अलावा पिछले 1 साल में शेयर 3 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
