Newsशेयर बाज़ाररेट कट के बाद ऑटो स्टॉक्स में रैली क्यों? महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, मारुति सहित अन्य ऑटो शेयर उछले

आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइट की कटौती के बाद मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, एमएंडएम, अशोक लीलैंड जैसे ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है कारण?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 6, 2025 12:22 IST

Auto Stocks: आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइट की कटौती के बाद मारुति (Maruti Suzuki India), हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp), आयशर मोटर्स (Eicher Motors), एमएंडएम (Mahindra & Mahindra), अशोक लीलैंड (Ashok Leyland), टीवीएस मोटर्स (TVS Motor) जैसे ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ब्याज दरों में कटौती के बाद अब रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% पर आ गया है।

दोपहर 12:02 बजे तक NIFTY AUTO इंडेक्स 1.23% चढ़कर 23,593.15 अंक पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जैसे भारत फोर्ज, सुंदरम फास्टनर्स, मदरसन सुमी वायरिंग, बॉश लिमिटेड, टीआई इंडिया, यूनो मिंडा जैसे शेयरों में उछाल आया है।

रेट कट के बाद ऑटो स्टॉक्स में रैली क्यों?

दरअसल भारत में अधिकांश वाहन, फाइनेंसिंग पर खरीदे जाते हैं, ऐसे में कम ब्याज दरों के बाद वाहनों की ईएमआई भी सस्ती होगी जिससे ग्राहकों की जेब पर बोझ कम  होगा। नतीजतन वाहनों की बिक्री बढ़ सकती है। 

Maruti Suzuki India Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:08 बजे तक बीएसई पर 3.25% या 394.30 रुपये की तेजी के साथ 12517.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Hero MotoCorp Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:09 बजे तक बीएसई पर 2.03% या 84.95 रुपये की तेजी के साथ 4263.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Eicher Motors Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:12 बजे तक बीएसई पर 1.22% या 64.80 रुपये की तेजी के साथ 5371.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Mahindra & Mahindra Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:13 बजे तक बीएसई पर 1.56% या 47.40 रुपये की तेजी के साथ 3091 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Ashok Leyland Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:13 बजे तक बीएसई पर 3.38% या 7.90 रुपये की तेजी के साथ 241.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

TVS Motor Company Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:15 बजे तक बीएसई पर 1.02% या 27.60 रुपये की तेजी के साथ 2744.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 6, 2025