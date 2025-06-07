scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSemiconductor: आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम, BEL और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने साइन किया MOU

Semiconductor: आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम, BEL और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने साइन किया MOU

Semiconductor: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने MoU साइन किया है। इसका मकसद देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर (Semiconductor Manufacturing) सेक्टर को मजबूत करना है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 7, 2025 12:09 IST

भारत अब टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अब एक और बड़ा कदम सामने आया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने MoU साइन किया है। इसका मकसद देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर (Semiconductor Manufacturing) सेक्टर को मजबूत करना है।

यह समझौता 5 जून को मुंबई स्थित टाटा समूह के हेड क्वाटर में साइन किया गया, जहां BEL के चेयरमैन मनोज जैन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ डॉ. रणधीर ठाकुर मौजूद रहे। सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत यह डील भारत की टेक्नोलॉजी कैपेसिटी को नई दिशा देने जा रही है।

इस साझेदारी के तहत BEL और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग, डिजाइन और टेस्टिंग जैसे सेक्टर में एक-दूसरे की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करेंगे। इसका फोकस आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) जैसी सर्विस पर भी रहेगा। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स BEL की जरूरतों को पूरा करने के लिए माइक्रोकंट्रोलर (MCU), सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) और मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट (MMIC) जैसी उन्नत टेक्नोलॉजी पर काम करेगा।

भारत में अभी तक सेमीकंडक्टर बनाने में विदेशी कंपनियों का ही दबदबा रहा है। लेकिन इस MoU के बाद उम्मीद है कि देश में ही कई जरूरी कंपोनेंट्स और चिप्स बनाए जाएंगे। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम (Electronics Ecosystem) और मजबूत होगा। 

इस समझौते की घोषणा जब शुक्रवार को बाजार खुलने के बाद हुई, तो BEL के शेयरों पर हल्का असर पड़ा। दिन के अंत में कंपनी का शेयर 0.76% गिरावट के साथ ₹390.70 पर बंद हुआ। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यह शेयर अब भी मजबूती में बना हुआ है। BEL का RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 76.14 पर है, जो बताता है कि यह स्टॉक इस समय 'ओवरबॉट' जोन में है। मतलब यह है कि हाल के दिनों में इसमें काफी तेजी आई है।

फाइनेंशियल डेटा पर नजर डालें तो BEL का पी/ई रेशियो 57.54 और पी/बी रेशियो 16.42 है। कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) 6.79 रुपये है, और इक्विटी पर रिटर्न (ROE) 28.55% है, जो काफी मजबूत माने जाते हैं। ट्रेंडलाइन डेटा के मुताबिक BEL का एक साल का बीटा 1.3 है, जो इसकी वोलैटिलिटी यानी उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। मार्च 2025 तक सरकार के पास BEL में 51.14% हिस्सेदारी बनी हुई है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
