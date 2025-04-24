शेयर बाजार में होगी धमाकेदार एंट्री, फ्लिपकार्ट अब भारत से लॉन्च करेगा आईपीओ
IPO Update: अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। शेयर बाजार में जल्द Flipkart का आईपीओ आने वाला है। आर्टिकल में इस आईपीओ के बारे में विस्तार से जानते हैं।
भारत की जानी-मानी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) अब शेयर बाजार में कदम रखने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब वह अपना रजिस्ट्रेशन सिंगापुर से हटाकर भारत में करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लिपकार्ट के बोर्ड ने इस प्लान को हरी झंडी दे दी है।
जल्द होगी शेयर मार्केट में एंट्री
वॉलमार्ट (Walmart) के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट अब शेयर बाजार में उतरने वाली है। माना जा रहा है कि कंपनी के स्टॉक वर्ष 2026 तक भारतीय शेयर बाजार (Indian Share Market) में लिस्ट हो जाएंगे। कंपनी ने आईपीओ की तैयारी पहले से शुरू कर दी है। अगर फ्लिपकार्ट का आईपीओ इंडिया में लिस्ट होता है तो इससे इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।
कब ओपन होगा आईपीओ
फ्लिपकार्ट ने दिसंबर 2024 में ही साफ कर दिया था कि वह अपनी पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाने की सोच रही है। आईपीओ के लिए कंपनी ने 12–15 महीनों का टाइम फ्रेम तय किया था। फिलहाल, भारत में फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी मार्केटप्लेस चलाती है, जबकि इसके अन्य बिजनेस जैसे मिंत्रा (Myntra), लॉजिस्टिक्स और पेमेंट सर्विसेज अलग-अलग यूनिट्स में हैं।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लिपकार्ट अब अपनी होल्डिंग कंपनी को भारत में शिफ्ट कर रही है। इसके लिए कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है।
पिछले साल मई में फ्लिपकार्ट ने 1 बिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई थी, जिसमें गूगल (Google) की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) ने ही 350 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। इसके बाद फ्लिपकार्ट की वैल्यू 35 से 36 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई।
वापस लौट रही हैं कई कंपनियां
फ्लिपकार्ट अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जो भारत लौट रही है। हाल ही में ड्रीम11 (Dream11) भी अमेरिका से भारत शिफ्ट हुआ। इसी तरह Zepto, PhonePe, KreditBee, Groww, Pine Labs, Meesho, Razorpay और Udaan जैसी कंपनियां भी भारत लौट रही हैं।