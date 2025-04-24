Servotech Renewable Share: सोलर एनर्जी कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech Renewable Power) ने ऐसा धमाल मचाया है कि हर निवेशक की नजर इस पर टिक गई है। 4 साल से भी कम वक्त में इसके शेयर करीब 5000% तक उछल चुके हैं। अब इस कंपनी को रेलवे से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। निवेशकों को उम्मीद है कि शेयर में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। करीब 10.45 बजे कंपनी के शेयर (Servotech Renewable Share) 1.10 फीसदी की बढ़त के साथ 131.23 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

रेलवे से मिला 15.8 करोड़ का ऑर्डर

ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन ने सर्वोटेक को 4.1 मेगावॉट का रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट (Solar Rooftop Project) दिया है। इस प्रोजेक्ट की कीमत है ₹15.8 करोड़। कंपनी इस प्रोजेक्ट में सोलर सिस्टम का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग करेगी। इससे रेलवे की छतों पर सोलर एनर्जी से बिजली बनेगी।

शेयर की शानदार परफॉर्मेंस (Servotech Renewable Share Performance)

कंपनी का शेयर 3 सितंबर 2021 को सिर्फ ₹2.52 पर था। आज यानी 24 अप्रैल 2025 को यह ₹131.23 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ 4 साल में शेयर ने 5052% रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने चार साल पहले 10 हजार रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 5 लाख से ज्यादा हो जाती।

शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले तीन साल में स्टॉक ने 1197% का रिटर्न दिया है। वहीं, दो साल में शेयर 400 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया है। इसी तरह एक साल में स्टॉक करीब 50 फीसदी चढ़ा है।

BSE से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने शानदार रिटर्न के साथ निवेशकों को स्टॉक स्प्लिट का तोहफा दिया है। साल 2023 में कंपनी ने दो बार स्टॉक स्प्लिट किया था। कंपनी ने फरवरी 2023 में 10 रुपये वाला 1 शेयर 2 रुपये वाले 5 शेयरों में बंटा। इसके बाद कंपनी ने जुलाई 2023 में 2 रुपये वाला शेयर भी 1 रुपये के 2 शेयरों में स्प्लिट किया। स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयरों की संख्या बढ़ गई और स्टॉक की कीमत आम निवेशकों के लिए काफी आसान हो गई।