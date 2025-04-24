scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारRailway से मिला बड़ा ऑर्डर, 4 साल में 5000% भागा इस Solar कंपनी का शेयर

Multibagger Share: स्टॉक मार्केट के निवेशकों को Servotech Renewable के शेयर पर नजर रखनी चाहिए। हाल ही में कंपनी को रेलवे की तरफ से बड़ा ऑर्डर मिला है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 24, 2025 10:52 IST
Servotech शेयर

Servotech Renewable Share: सोलर एनर्जी कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech Renewable Power) ने ऐसा धमाल मचाया है कि हर निवेशक की नजर इस पर टिक गई है। 4 साल से भी कम वक्त में इसके शेयर करीब 5000% तक उछल चुके हैं।  अब इस कंपनी को रेलवे से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। निवेशकों को उम्मीद है कि शेयर में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। करीब 10.45 बजे कंपनी के शेयर (Servotech Renewable Share) 1.10 फीसदी की बढ़त के साथ 131.23 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

रेलवे से मिला 15.8 करोड़ का ऑर्डर

ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन ने सर्वोटेक को 4.1 मेगावॉट का रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट (Solar Rooftop Project) दिया है। इस प्रोजेक्ट की कीमत है ₹15.8 करोड़। कंपनी इस प्रोजेक्ट में सोलर सिस्टम का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग करेगी। इससे रेलवे की छतों पर सोलर एनर्जी से बिजली बनेगी।

शेयर की शानदार परफॉर्मेंस (Servotech Renewable Share Performance)

कंपनी का शेयर 3 सितंबर 2021 को सिर्फ ₹2.52 पर था। आज यानी 24 अप्रैल 2025 को यह ₹131.23 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ 4 साल में शेयर ने 5052% रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने चार साल पहले 10 हजार रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 5 लाख से ज्यादा हो जाती।

शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले तीन साल में स्टॉक ने 1197% का रिटर्न दिया है। वहीं, दो साल में शेयर 400 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया है। इसी तरह एक साल में स्टॉक करीब 50 फीसदी चढ़ा है। 

BSE से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने शानदार रिटर्न के साथ निवेशकों को स्टॉक स्प्लिट का तोहफा दिया है। साल 2023 में कंपनी ने दो बार स्टॉक स्प्लिट किया था। कंपनी ने फरवरी 2023 में 10 रुपये वाला 1 शेयर 2 रुपये वाले 5 शेयरों में बंटा। इसके बाद कंपनी ने जुलाई 2023 में 2 रुपये वाला शेयर भी 1 रुपये के 2 शेयरों में स्प्लिट किया। स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयरों की संख्या बढ़ गई और स्टॉक की कीमत आम निवेशकों के लिए काफी आसान हो गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 24, 2025