इसे कहते हैं तगड़ी डील! सिर्फ ₹7.65 देकर 50 लाख शेयर पाने का मौका, जानिए कैसे?

शेयर बाजार में ब्लूचिप्स स्टॉक के साथ छोटे शेयर भी फोकस में बने हुए हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में Vishal Fabrics Share तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आर्टिकल में जानते हैं कि इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय है।

UPDATED: Apr 24, 2025 11:23 IST
Vishal Fabrics Ltd Share

टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जानी-मानी कंपनी विशाल फेब्रिक्स लिमिटेड (Vishal Fabrics Ltd.) ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने 23 अप्रैल 2025 को हुई अपनी बोर्ड मीटिंग में 50 लाख वारंट को शेयर में बदलने की मंजूरी दी है। इससे कंपनी को करीब 11 करोड़ 47 लाख रुपये की पूंजी मिली है, जो आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ में काम आएगी।

आपको बता दें कि 11.20 बजे कंपनी के शेयर (Vishal Fabrics Share) 0.71 फीसदी की तेजी के साथ 26.92 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

वारंट को शेयर में क्यों बदला गया?

12 सितंबर 2024 को कंपनी ने एक खास निवेशक, Multitude Growth Funds (जिसे पहले AG Dynamic Funds Limited कहा जाता था) को 50 लाख वारंट दिए थे। ये वारंट नॉन-प्रमोटर कैटेगरी के थे। बता दें कि नॉन-प्रमोटर कैटेगरी में ऐसे निवेशक होते हैं जो कंपनी के अंदरूनी हिस्से से नहीं जुड़े होते।

उस वक्त हर वारंट की कीमत ₹30.60 रखी गई थी और शुरुआत में निवेशक ने प्रति वारंट ₹7.65 (यानि कुल 25%) चुकाए थे। अब निवेशक ने बाकी की रकम यानी ₹22.95 प्रति वारंट (75%) भी चुका दी है। इस तरह अब इन सभी वारंट्स को बराबर संख्या में 50 लाख शेयरों में बदल दिया गया है।

इस पूरे प्रोसेस से कंपनी को ₹11,47,50,000 की फंडिंग मिली है। यह राशि कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने, नई मशीनें लगाने या नई तकनीकों में इन्वेस्ट करने में मदद करेगी। यह एक पॉजिटिव सिग्नल है कि बाहर के बड़े निवेशकों को कंपनी के भविष्य पर भरोसा है।

शेयर पर पड़ेगा असर 

अब जब शेर बाजार में 50 लाख नए शेयर आ गए हैं, तो इसका असर कंपनी के स्टॉक पर हो सकता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो शेयर की कीमत ऊपर जा सकती है। अगर बाजार में उतार-चढ़ाव रहा, तो कुछ समय के लिए शेयर पर दबाव भी बन सकता है।

लक्ष्मीश्री इनवेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड अंशुल जैन के अनुसार विशाल फेब्रिक्स 25.5 से 31.3 के बीच पिछले चार हफ्तों से एक दम टाइट रेंज में टिककर बैठा है। ये जो बेस बन रहा है, उसमें अब 2 से 4 हफ्ते और लग सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम का पैटर्न साफ इशारा कर रहा है कि स्टॉक में धीरे-धीरे खरीदारी हो रही है। जैसे ही ये कंसोलिडेशन पूरा होगा, 31.3 के ऊपर ब्रेकआउट मिलते ही तेज रैली शुरू हो सकती है। 

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि विशाल फेब्रिक्स का स्टॉक फिलहाल कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम पर यह साइडवेज से डाउनट्रेंड में चल रहा है और अहम मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो बाजार में मंदी की भावना को दर्शाता है। हालांकि, 25.90 रुपये के आस-पास एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर स्टॉक इस लेवल को होल्ड करता है और रिवर्सल दिखाता है, तो शॉर्ट टर्म में यह 29 रुपये तक जा सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
