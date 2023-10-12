scorecardresearch
HCLTech Q2 Results: प्रॉफिट 10% बढ़ा; 12 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंट का ऐलान

अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए 20 अक्टूबर, 2023 की रिकॉर्ड तारीख तय की गई है। अंतरिम लाभांश का भुगतान 31 अक्टूबर, 2023 को होगा।गुरुवार को BSE पर HCL Tech का शेयर 1.7% गिरकर 1,224.05 रुपये पर बंद हुआ।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 12, 2023 18:41 IST
HCL Technologies Limited ने गुरुवार को दूसरी तिमाही के मुनाफे में 10% की वृद्धि दर्ज की

भारत की नंबर 3 आईटी सर्विसेज कंपनी, HCL Technologies Limited ने गुरुवार को दूसरी तिमाही के मुनाफे में 10% की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने Q2FY24 में 3,832 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि Q2FY23 में यह 3,487 करोड़ रुपये था। कंपनी ने 2 रुपये अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 12 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

Also Read: CPI Inflation: सितंबर में रिटेल महंगाई दर गिरकर 5.02% पर पहुंची

अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए 20 अक्टूबर, 2023 की रिकॉर्ड तारीख तय की गई है। अंतरिम लाभांश का भुगतान 31 अक्टूबर, 2023 को होगा। गुरुवार को BSE पर HCL Tech का शेयर 1.7% गिरकर 1,224.05 रुपये पर बंद हुआ।

HCL Technologies Limited के शेयर 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 12, 2023