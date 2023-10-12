CPI Inflation: सितंबर में रिटेल महंगाई दर गिरकर 5.02% पर पहुंची

सितंबर में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिली है। अगस्त के 6.83% के मुकाबले सितंबर में CPI (Consumer Price Index) महंगाई दर 5.02% दर्ज की गई है। इसके पहले जुलाई में रिटेल महंगाई दर 7.44% रही थी। RBI ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी में महंगाई दर में गिरावट का अनुमान लगाया था जोकि सही साबित हुआ। हालांकि रिटेल महंगाई दर रिजर्व बैंक के टारगेट से ऊपर ही है।

सबसे ज्यादा गिरावट सब्जियों के दाम में देखने को मिली है। सब्जियों की महंगाई अगस्त में 26.14% से घटकर सितंबर में 3.39% रही है। अगस्त में टमाटर और कुछ सब्जियों की वजह से महंगाई ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि दालों के दाम अभी भी कम नहीं हुए हैं। दालों की महंगाई 11.85% से घटकर सितंबर में 10.95% रही है।