Gold, Silver Price Today: चेन्नई, दिल्ली, पटना सहित अन्य शहरों में आज क्या है सोने और चांदी की लेटेस्ट कीमत?

Gold Silver Rates Today : गुरुवार 24 अप्रैल को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के 5 जून के वायदा कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं 5 मई वाला चांदी का वायदा कोरोबार गिरकर ट्रेड कर रहा है।

MCX पर सुबह 11:23 बजे तक 5 जून के फ्यूचर ट्रेड वाले सोने की कीमत 1.27% या 1201 रुपये चढ़कर 95923 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

वहीं 5 मई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी की कीमत इस वक्त तक 0.20% या 192 रुपये गिरकर 97607 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है।

खबर लिखे जानें तक MCX पर सोने की न्यूनतम कीमत 95580 रुपये और अधिकतम कीमत 96188 रुपये प्रति 10 ग्राम है वहीं चांती की न्यूनतम कीमत 97350 रुपये और अधिकमत कीमत 97741 रुपये प्रति किलोग्राम है।

MCX पर सोने की कीमतों में तेजी और चांदी की कीमतों में नरमी के बाद यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में सोने और चांदी का ताजा भाव क्या है? चलिए डिटेल में जानते हैं।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?