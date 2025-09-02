scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारHSBC से MOFSL तक ब्रोकरेज बुलिश! जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले ऑटो सेक्टर में M&M और मारुति टॉप पिक्स

HSBC से MOFSL तक ब्रोकरेज बुलिश! जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले ऑटो सेक्टर में M&M और मारुति टॉप पिक्स

जीएसटी काउंसिल की बैठक बुधवार 3 सितंबर से गुरुवार 4 सितंबर तक होने वाली है। इस बैठक पर निवेशकों की खास नजर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। जानिए ब्रोकरेज के टॉप पिक्स

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 2, 2025 14:50 IST

Auto Stocks: जीएसटी काउंसिल की बैठक बुधवार 3 सितंबर से गुरुवार 4 सितंबर तक होने वाली है। इस बैठक पर निवेशकों की खास नजर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। अगस्त महीने में त्योहारों की वजह से रिटेल सेल्स काफी मजबूत रही थीं। लेकिन, अब निवेशक संभावित जीएसटी कटौती को लेकर सतर्क हो गए हैं, जिससे बाजार में थोड़ी सावधानी देखी जा रही है।

ब्रोकरेज हाउसों के मुताबिक, इस समय उनकी पसंदीदा कंपनियों में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki India), टीवीएस मोटर (TVS Motor) और महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) शामिल हैं। यानी अगर जीएसटी कटौती पर बड़ा फैसला आता है, तो इन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है।

ब्रोकरेज फर्मों की राय

HSBC ने कहा कि अगले दो हफ्ते सुस्त रह सकते हैं क्योंकि ग्राहक अब जीएसटी कटौती का इंतजार करेंगे। अगस्त में डिस्काउंट्स ऊंचे रहे, लेकिन सितंबर में इनके घटने की संभावना है। ब्रोकरेज ने आगे कहा कि सितंबर में 15 दिन श्राद्ध (अशुभ खरीदारी अवधि) भी है।

Nomura ने अनुमान जताया है कि जीएसटी कटौती से ऑटो सेक्टर को बड़ा फायदा हो सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक:

  • ट्रैक्टर्स पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो सकता है
  • टू-व्हीलर और स्मॉल कार्स पर 28% से घटकर 18%
  • बड़ी कारों पर 43-50% से घटकर 40% (बिना सेस)
  • ईवी पर जीएसटी 5% ही रहेगा

नोमुरा ने कहा कि M&M और अशोक लेलैंड में सबसे ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है।

Emkay Global का मानना है कि संभावित जीएसटी कटौती और त्योहारों का सीजन सेक्टर के लिए रिवाइवल ट्रिगर साबित होंगे। ब्रोकरेज ने मारुति (3 सितंबर को ICE SUV लॉन्च), टीवीएस मोटर और आयशर मोटर्स को प्राथमिकता दी है। ब्रोकरेज टू-व्हीलर्स में रिप्लेसमेंट डिमांड, ग्रामीण रिकवरी और एक्सपोर्ट्स की मजबूती पर भरोसा जता रहा है।

MOFSL ने अपने डीलर चेक में टू-व्हीलर्स में पिछले कुछ महीनों में सुधार के संकेत पाए हैं। ब्रोकरेज ने आगे कहा कि अगस्त में पैसेंजर व्हीकल होलसेल्स पर संभावित जीएसटी कटौती के प्रस्ताव का असर दिखा है। इसके अलावा कंज्यूमर व्हीकल में 8% सालाना ग्रोथ दर्ज हुई। मोतीलाल ओसवाल ने आगे कहा कि मारुति सुजुकी उसकी टॉप पिक है, नए लॉन्च और एक्सपोर्ट्स से मजबूत कमाई दिखेगी। M&M भी ट्रैक्टर और UVs की बढ़ती मांग से पसंदीदा बना हुआ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
