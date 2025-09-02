Inox Wind Share Price: हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर की कंपनी आईनॉक्स विंड (Inox Wind) के शेयर में आज 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। Q1 अर्निंग कॉल के बाद आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए स्टॉक में 12.2% की तेजी की उम्मीद जताई है।

खबर लिखे जानें तक सुबह 11:20 बजे तक एनएसई पर स्टॉक 2.48% या 3.49 रुपये की तेजी के साथ 144.32 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.34% या 3.30 रुपये चढ़कर 144.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Inox Wind पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1QFY26 की अर्निंग कॉल में Inox Wind की मैनेजमेंट ने अपने मुनाफे (EBITDA मार्जिन) का अनुमान 17-18% से बढ़ाकर 18-19% कर दिया। कंपनी ने यह भी दोहराया कि वह FY26 में 1,200 मेगावाट और FY27 में 2,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट पूरा करेगी।

कंपनी का कहना है कि 3QFY26 से प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज होगी। कंपनी ने बताया कि प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज करने में हाल ही में आया CERC सर्कुलर, जिसमें पुराने ट्रांसमिशन नेटवर्क को हाइब्रिड बनाने की अनुमति दी गई है यह मदद करेगा। इसके अलावा, सीजनलिटी का भी फायदा मिलेगा।

ब्रोकरेज ने कहा कि Inox Wind ने हाल ही में 1,250 करोड़ रुपये (INR 12.5bn) का राइट्स इश्यू सफलतापूर्वक पूरा किया है। इससे कंपनी की बैलेंस शीट और मजबूत होगी।

जेएम फाइनेंशियल के अनुमान के मुताबिक, FY25 से FY28 तक कंपनी की रेवेन्यू 32% CAGR, EBITDA 31% CAGR और एडजस्टेड PAT 36% CAGR की रफ्तार से बढ़ सकती है।

Inox Wind Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 154 रुपये से बढ़ाकर 158 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज ने 141 रुपये को CMP मानते हुए अगले 12 महीने में 12.2% के अपसाइड की संभावना जताई है।