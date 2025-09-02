Amanta Healthcare IPO: फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनी अमंता हेल्थकेयर लिमिटेड (Amanta Healthcare Ltd) के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज दूसरा दिन है। इश्यू के दूसरे दिन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में गिरावट देखने को मिली है। अमंता हेल्थकेयर का आईपीओ सोमवार 1 सितंबर को खुला था जिसे निवेशक बुधवार 3 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और क्या है अन्य आईपीओ डिटेल्स।

Amanta Healthcare IPO GMP Today

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का आज का लेटेस्ट जीएमपी 20 रुपये है। वहीं इश्यू के पहले दिन इसका जीएमपी 25 रुपये था। लेटेस्ट जीएमपी के मुताबिक शेयर की लिस्टिंग 15.87% के प्रीमियम के साथ ₹146 रुपये पर हो सकती है।

Amanta Healthcare IPO Details

इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹120 - ₹126 है। कंपनी ने 119 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है और इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹14,994 का निवेश करना होगा। MUFG Intime India Pvt.Ltd. इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

₹126 करोड़ रुपये का यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है जहां कंपनी 1 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी।

इस आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी:

स्टीरीपोर्ट (SteriPort) प्रोजेक्ट: हरियाला, खेड़ा, गुजरात में नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाने के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन (निर्माण कार्य) और उपकरण, मशीनरी व प्लांट खरीदने पर लगभग ₹70 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

एसवीपी (SVP) प्रोजेक्ट: हरियाला, खेड़ा, गुजरात में नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाने के लिए निर्माण कार्य, उपकरण, मशीनरी और प्लांट खरीदने पर लगभग ₹30.13 करोड़ खर्च होंगे।

सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतें: कंपनी की रोजमर्रा की अन्य कारोबारी जरूरतों के लिए भी पैसों का उपयोग किया जाएगा।

Amanta Healthcare के बारे में

अमांता हेल्थकेयर लिमिटेड (Amanta Healthcare Limited) की स्थापना दिसंबर 1994 में हुई थी। यह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स (यानी पूरी तरह सुरक्षित और संक्रमण-रहित दवाओं) के विकास, निर्माण और मार्केटिंग में काम करती है।

कंपनी मुख्य रूप से पैरेंट्रल प्रोडक्ट्स बनाती है, जिन्हें प्लास्टिक कंटेनरों में पैक किया जाता है। इसके लिए यह Aseptic Blow-Fill-Seal (ABFS) और Injection Stretch Blow Moulding (ISBM) जैसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल करती है। कंपनी मेडिकल डिवाइसेस का उत्पादन भी करती है।

कंपनी के मुख्य प्रोडक्ट की बात करें तो अमांता हेल्थकेयर फ़्लूड थेरैपी फॉर्मुलेशन बनाती है, जिनमें:

IV फ्लूड्स (ड्रिप्स में दी जाने वाली दवाएं)

डायल्यूटेंट्स (दवा को पतला करने वाले सॉल्यूशन)

नेत्र उपचार (ऑफ़्थैल्मिक) सॉल्यूशन

रेस्पिरेटरी केयर प्रोडक्ट्स

इसके अलावा कंपनी इरिगेशन सॉल्यूशन, फर्स्ट-एड प्रोडक्ट्स और आई ल्यूब्रिकेंट्स भी बनाती है।

कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को तीन तरीकों से मार्केट करती है, पहला- नेशनल सेल्स (भारत के भीतर), दूसरा- इंटरनेशनल सेल्स (विदेशों में) और तीसरा- विदेशी और भारतीय फार्मा कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में

भारत में कंपनी अपने 45 से ज़्यादा जेनेरिक प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड नाम से बेचती है, जिसके लिए 320 डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट्स जुड़े हुए हैं।

कंपनी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में भी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। इसके प्रोडक्ट्स 19 देशों में रजिस्टर्ड हैं और वहां के नियमों का पालन करते हैं। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को 21 देशों में एक्सपोर्ट किया।

31 मार्च 2025 तक, अमांता हेल्थकेयर के पास 1,718 कर्मचारी हैं, जो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट और क्वालिटी लैब में काम करते हैं।