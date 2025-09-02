One MobiKwik Share: फिनटेक प्लेटफॉर्म वन मोबिक्विक सिस्टम्स (One Mobikwik Systems Ltd) के शेयर में आज शानदार तेजी दर्ज की जा रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:06 बजे तक शेयर बीएसई पर 12.96% या 30.75 रुपये की तेजी के साथ 268 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 12.85% या 30.51 रुपये चढ़कर 267.92 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

शेयर में क्यों तेजी?

दरअसल अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) की हिस्सेदारी बिकवाली के बाद शेयर में यह उछाल देखने को मिल रहा है। बीते सोमवार को ADIA ने अपनी पूरी 2.10% हिस्सेदारी बेच दी, जिसमें लगभग 16.44 लाख इक्विटी शेयर ओपन मार्केट में उतारे गए। डील का कुल वैल्यू ₹39.21 करोड़ रहा और एवरेज सेलिंग प्राइस ₹238.45 प्रति शेयर रहा।

ईटी के रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान, बोफा सिक्योरिटीज यूरोप SA और SI इन्वेस्टमेंट्स ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर कंपनी के 9 लाख शेयर खरीदे, जो 1.15% हिस्सेदारी के बराबर है। ये खरीद ₹243.61 से ₹248.42 के दायरे में हुई और कुल डील वैल्यू ₹22.12 करोड़ रही।

कमजोर तिमाही नतीजे

पिछले महीने वन मोबिक्विक सिस्टम्स ने जून तिमाही (Q1 FY26) के नतीजे जारी किए थे, जिनमें कंपनी का घाटा बढ़कर ₹41.9 करोड़ पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह घाटा ₹6.6 करोड़ था। इसके अलावा, संचालन से राजस्व भी सालाना आधार पर 20.7% घटकर ₹271.3 करोड़ रह गया, जो Q1 FY25 में ₹342.2 करोड़ था।

ADIA के एग्जिट के बावजूद, नए संस्थागत निवेशकों की एंट्री और शेयर की बढ़ती खरीदारी ने स्टॉक को मजबूती दी।

One Mobikwik Share

आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 238.55 रुपये के लेवल पर ट्रेडिंग के लिए खुला था जिसके बाद स्टॉक ने अभी तक अपना इंट्राडे हाई 273.60 रुपये को टच किया।

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 18 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।