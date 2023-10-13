Payments Bank Paytm पर RBI की गिरी बड़ी गाज !

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 13, 2023 09:26 IST
Reserve Bank Of India ने Paytm Payment Bank पर 5.39 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है। कंपनी ने शेयर बाजार को गुरुवार को ये जानकारी साझा की है। दी गई जानकारी के अनुसार, ये कार्रवाई कुछ नियमों को पूरा न करने की वजह से की गई है जिसमें KYC से जुड़े नियम भी शामिल हैं। पेटीएम (One97 Communications) का स्टॉक करीब 1.5 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ है। रिजर्व बैंक के आदेश जिसे कंपनी ने शेयर बाजारों के साथ भी साझा किया है, के अनुसार पेमेंट बैंक ने रिजर्व बैंक केवाईसी नियम 2016, आरबीआई गाइडलाइन फॉर लाइसेंसिंग ऑफ पेमेंट्स बैंक के तहत मैक्सिमम बैलेंस, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी घटनाओं की जानकारी और यूपीआई इकोसिस्टम सहित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की सुरक्षा से जुड़े नियमों को पूरा नहीं किया है। जिसकी वजह से जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक पेमेंट बैंक के सिस्टम के ऑडिट और प्रक्रियाओं का समीक्षा की गई थी।  जिसमें नियमों को पूरा न किए जाने की बात साबित हुई जिसके बाद फैसला लिया गया है। बैंक ने साफ किया कि रिजर्व बैंक की कारवाई की असर पीपीबीएल के किसी ग्राहक के साथ किए गए एग्रीमेंट या ट्रांजेक्शन पर नहीं पड़ेगा। वन 97 कम्युनिकेशंस का स्टॉक गुरुवार को 1.47 फीसदी की गिरावट के साथ 954.15 के स्तर पर बंद हुआ है। स्टॉक फिलहाल अपने साल के उच्चतम स्तर 984.9 के स्तर के करीब है। स्टॉक का साल न्यूनतम स्तर 439 का है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 13, 2023